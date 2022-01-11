Aramco تعلن أسعار البنزين بالسعودية لشهر يناير 2022 اليوم 11/1/2022 سعر بنزين 91 وبنزين 95

أسعار البنزين بالسعودية لشهر يناير 2022، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث الإلكترونية المتنوعة عن سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يناير 2022، حيث من المعروف أن شركة أرامكو السعودية للنفط تقدم سعراً شهرياً، وتحديداً على اليوم العاشر من الشهر، والمقرر له اليوم الاثنين 10 يناير 2022، تجري هذه الشركة مراجعة لأسعار البنزين، وستعرض الأسعار الجديدة في السعودية لشهر يناير حيث سيحدث بعض التغيرات في سعر البنزين وفي سعر الديزل، وفي هذا المقال نستعرض لكم جميع تفاصيل تحديث الخاصة بأسعار البنزين في المملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين بالسعودية لشهر يناير 2022

أعلنت شركة النفط العملاقة Aramco السعودية، أنها أجرت مراجعات دورية لسعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يناير 2022، وبحسب هذه المراجعات لأسعار الوقود، قد تكون الأسعار مرتفعة أو منخفضة أو ثابتة مقارنة بالأسعار الخاصة بالشهر الماضي، حيث تعمل أرامكو على مراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في السعودية كل شهر ميلادي، حتى لا يتأثر المستهلك بما يحدث نتيجة اختلاف أسعار التصدير، وتقوم أرامكو السعودية بتغير الأسعار، لجميع موارد الطاقة حسب الإجراءات والشروط التي تعلنها الحكومية لتعديل أسعار المحروقات، مع توضيح أن الأسعار المحلية لمواد الطاقة قد تقبل التعديل إما بالزيادة أو النقصان وفقت للتعديلات التي تحدث في الأسعار من الصادرات من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث تعمل ارامكو شهرياً على مراجعة جميع الاسعار الموجودة سواء على مستوي المحلي او العالمي، الامر الذي يتسبب شهرياً ارتفاع معدلات البحث علىجوجل من أجل التعرف على الاسعار الجديد للبنزين

Aramco تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية يناير 2022

لم تعلن أرامكو سعر البنزين الجديد في السعودية الخاص بشهر يناير 2022 حتى اليوم، ولكن محطات الوقود ما زالت تستمر علي أسعار الشهر الماضي:

ويبلغ سعر لتر بنزين 91 في شهر يناير الجاري حوال 2.18 ريال سعودي.

وصل سعر لتر بنزين 95 إلي 2.33 ريال سعودي.

أما سعر الغاز سجل حوالي 0.70 ريال سعودي.

فيما بلغ سعر لتر الديزل إلي 0.63 ريال سعودي.

تتزايد الى حد كبير معدلات البحث على جوجل لاجل التعرف على اجدد اسعار البنزين فى السعودية التي تم الاعلان عنها بعد طول انتظار فى الساعة العاشرة مساءً من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير، على ان يتم تطبيق جميع الاسعار الخاصة بمواد البنزين والطاقة اعتباراً من مساء يوم الغد حتي يوم الحادي عشر من فبراير المقبل سيعاد تطبيق الاسعار الجديدة التي ستعلن من ارامكو من جديد