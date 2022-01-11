نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443 عدد 20 وظيفة صحية وطبية talents.msd.med.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443 من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفير عدد 20 وظيفة صحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفق شروط وضوابط سوف نوضحها لكم من خلال الفقرات القادمة، ويجب على من تتوافر فيه الشروط سرعة التسجيل على رابط التقديم الإلكتروني talents.msd.med.sa، كما يجب تجهيز كافة المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة لرفعها مع استمارة التسجيل الإلكترونية، وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على المستندات المرفقة بالطلب، وهو قبول مبدئي يتبعه مطابقة للمستندات للتأكد من صحتها واجتياز المقابلة الشخصية، وفيما يلي من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التقديم والشروط المطلوبة وموعد وطريقة التقديم.

تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443

يتم التسجيل على الوظائف الطبية للقوات المسلحة إلكترونياً من خلال رابط talents.msd.med.sa، وذلك بعد القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على رابط الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة talents.msd.med.sa.

تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية بطريقة صحيحة مع ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة.

إرفاق كافة المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة ورفعها مع استمارة التسجيل الإلكترونية.

النقر على أيقونة “إرسال”.

الوظائف المطلوبة

مسؤول مختبر بنك الدم “خميس مشيط”. عدد 3 وظائف فني غازات طبية “خميس مشيط”. وظيفتان ممارس مكافحة عدوى “نجران”. معلم كيمياء منهج بريطاني “خميس مشيط”. طبيب نائب أول – أمراض الدم “الرياض”. وظيفتان طبيب أخصائي طوارئ “الرياض”. وظيفتان طبيب أخصائي أول نساء وولادة “الرياض”. عدد 2 وظيفة طبيب أخصائي عناية مركزة “الرياض”. طبيب نائب مركز زراعة الأعضاء “الرياض”. وظيفتان طبيب مقيم حوادث وطوارئ “نجران”. عدد 3 وظائف طبيب مقيم أطفال عام “نجران”. عدد 3 وظائف طبيب مقيم نساء وولادة “نجران”. وظيفتان طبيب مقيم باطنة “نجران”.

موعد التقديم

التقديم متاح من يوم الإثنين بتاريخ 07\06\1443 الموافق 10\01\2022، ويستمر التقديم حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443

من المقرر أن يتم التسجيل على رابط الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة إلكترونياً من خلال رابط talents.msd.med.sa، وبتم التسجيل في الموعد المحدد وملئ كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودون أخطاء، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة للاطلاع عليها من قبل اللجنة المكلفة بذلك، ومتابعة الموقع للاستعلام عن النتيجة وأسماء المقبولين.