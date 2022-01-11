تمويل شخصى بنك الراجحي للمواطنين والمقيمين بالمملكة

تمويل شخصى بنك الراجحي، ويقوم بتقديم عدد من القروض المميزة لكل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين، ويعتبر مصرف الراجحي من اهم البنوك السعودية التي تقدم الكثير من الخدمات المصرفية منها تمويل شخصى مصرف الراجحي، وهو يخدم فئات كبيره من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة وخصوصا المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، ويقدم لتلك الفئة قروض بنك الراجحي المميزة التي تساعدهم على عمل مشروع صغير يعينهم على أعباء الحياه، تمويل بنك الراجحي الشخصي به عدد من المميزات منها سهولة الاجرائات التي من خلالها يتم الحصول على القرض، وأيضا يقدم بنك الراجحي فترة تسديد كبيره تصل إلى خمس سنوات ما يسبب حالة من الارتياح لدى عملاء البنك، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة كل تفاصيل تمويل شخصى بنك الراجحي مع شروط الحصول على التمويل الشخصي.

تمويل شخصى بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من البنوك التي تسعى دائما إلي تقديم مستوى مميز لكل عملائه وأيضا لمواكبة البنوك العالمية، ولهذا نجد انه يقدم الكثير من القروض المختلفة منها تمويل شخصى بنك الراجحي، وهناك نوع اخر من القروض التي يلاقى إقبال كبير من الأشخاص وهو تمويل شخصى بدون تحويل راتب وهو من اهم القروض المقدمة من الراجحي، ونأتي لميزه اخرى يمتلكها البنك وهو متوافقته من أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نتعرف في السطور القادمة على كل الاجرائات والتفاصيل الخاصة بتقدم قرض شخصى بنك الراجحي.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي

عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 6 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

خطوات التقديم على قروض بنك الراجحي