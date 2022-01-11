كيفية تجديد الإقامة الجديدة بمنصة أبشر في المملكة العربية السعودية.. والشروط المتوافرة الدفع

تقدم منصة أبشر مجموعة متنوعة من الخدمات للأفراد والمؤسسات والعاملين وجميع مواطني المملكة المتحدة والمقيمين في جميع دول العالم الذين يرغبون في العمل في المملكة المتحدة، حيث يجب على المقيمين في المملكة المتحدة تجديد إقامتهم و دفع الرسوم المنصوص عليها في جوازات السفر والتي سنناقشها لاحقًا في المقالة وحيث سنقدم أيضًا إرشادات حول كيفية تجديد إقامتك عبر رابط أبشر والذي سيوفره في المقالة وذكرت هيئة الجوازات أن الرسوم تختلف تبعًا لأصحاب العمل الذين يعملون لديهم، وتوفر الحكومة السعودية عددًا من منصات الخدمات الإلكترونية التي يمكن للأشخاص من خلالها الحصول على المعلومات والتقدم بطلب للحصول على جوازات السفر.

كيفية تجديد الإقامة الجديدة في المملكة العربية السعودية

عندما أعلنت هيئة الجوازات بالمملكة المتطلبات التي يجب استيفاؤها لتجديد إقامة المقيم كانت على النحو التالي:

يشترط أن يكون طالب الإقامة مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

إذا رغب أحد المقيمين في تجديد عقد إيجاره ، فيجب عليه أولاً تسوية أي مخالفات مرورية معلقة.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بوليصة تأمين صحي سارية وجواز سفر ساري المفعول.

مقدم الطلب مسؤول عن جميع الرسوم التي تفرضها خدمة الجوازات.

يشترط أيضًا ألا يكون لمقدم الطلب أطفال تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

كما يشترط عدم السماح بإصدار أحكام أو إجراءات ضد المقيم الذي يعتبر مخالفاً للشرف أو الذي يفر من البلاد.

رابط تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

يجب اتباع الخطوات التالية لتجديد إقامتك:

قم بتعبئة رابط البريد الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر. بعد ذلك يجب عليك تحديد رمز للدخول إلى برنامج أبشر أفراد. ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني. ثم في المساحة المتوفرة اكتب رمز التحقق وأدخله ثم انقر فوق “إنشاء اتصال” بعد ذلك يجب اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية المتضمنة خدمة المساهمات. بعد ذلك يجب تحديد أيقونة طلبات المعلومات وتجديد الإقامة. بعد ذلك يجب عليك كتابة وإدخال رقم جواز السفر الخاص بك وتحديد فترة التجديد والنقر على Renouveler Iqama.

كيف أدفع رسوم تجديد إقامتي؟

يمكنك دفع رسوم تجديد تصريح الإقامة ربع السنوي للمقيمين في المملكة المتحدة باستخدام التطبيق المصرفي الرسمي ويجب عليك اتباع الخطوات أدناه للقيام بذلك: