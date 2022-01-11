سعر البنزين اليوم بالسعودية بعد تحديث شركة ارامكو للأسعار يناير 2022

سعر البنزين اليوم بالسعودية، مع بداية يوم 11 يناير للعام الميلادي الجديد 2022 وقد زاد البحث من قبل آلاف من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن سعر البنزين اليوم بالسعودية، حيث ان الاسعار الجديدة قد صدرت مساء أمس الاثنين الموافق يوم 10 يناير 2022، وقد بدأ العمل بها اليوم الاثنين، حيث ان الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين تصدر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويرجع هذا إلى التحديث الشهري الذي تقوم به شركة أرامكو الخاصة بالمحروقات في المملكة العربي السعودية، وذلك لمزامنة الارتفاع أو الانخفاض في سعر النفط العالمي، وبعض المراجعات الشهرية الهامة التي تتم، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

سعر البنزين اليوم بالسعودية

لقد صدر منذ قليل سعر البنزين اليوم بالسعودية من قبل شركة أرامكو، والجدير بالذكر أن الاسعار قد ارتفعت قليلًا عن الشهر الماضي، ويرجع هذا إلى زيادة سعر النفط العالمي، حيث أن سعر البنزين في المملكة مرتبط بشكل كامل بسعر النفط العالمي، فإذا زاد سعر النفط يزيد سعر البنزين، وإذا قل سعر النفط بأقل سعر البنزين، وقد جاءت الاسعار الخاصة بالشهر الحالي والتي من المقرر ان يتم العمل بها حتى يوم 10 فبراير 2022 القادم مثل الآتي:

سجل سعر لتر بنزين ٩١ في شهر يناير الحالي حوالي ٢.١٨ ريال سعودي.

كما وصل سعر لتر بنزين ٩٥ إلى ٢.٣٣ ريال سعودي.

أما سعر الكيروسين فقد سجل٠.٧٠ ريال سعودي.

بينما وصل سعر لتر الديزل إلى ٠.٦٣ ريال سعودي.

سعر البنزين بالسعودية شهر ديسمبر 2021

بعد ان تم الاعلان عن سعر البنزين اليوم بالسعودية قد تم الاعلان عن الاسعار الخاصة بالشهر الماضي للتعرف على الزيادة المقررة وقيمتها، وذلك بعد زيادة سعر الدولار، مما أدى إلى زيادة سعر النفط العالمي، حيث قد زاد سعر النفط بإجمالي 0.16 دولار، اما عن الاسعار الخاصة بشهر ديسمبر الماضي فقد جاءت كما يلي: