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عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن القرارات الجديدة بشأن تعلق الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان عن تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات من معاش الضمان الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث أن هذه الخدمات مقدمة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة مباشرةً، ولذلك في هذه الحالة سوف يقوم المستفيد بالتسجيل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مكتب الوزارة مباشرة، وهذا لكي يتم الحفاظ على كافة المستحقات التي يتم صرفها على هيئة رواتب شهرية للمستفيدين والمستفيدات المستحقين من الضمان الاجتماعي بالمملكة.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي بالمملكة :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. يجب على المستفيد تعديل البيانات “رقم الجوال، العنوان، رقم الهوية وكلمة السر”. ثم بعد ذلك النقر على “تسجيل الدخول”. يجب تحديث البيانات التي طرأ عليها تغيير، ولذلك بعد الإطلاع على العنوان الوطني وكيفية التواصل. سوف يتم إرسال الكود، وهذا لكي يتم تفعيل الحساب على الجوال، ولا بد أن تقوم إدخاله. النقر على أيقونة “تأكيد”.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية طالبت الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وهذا لكي يتم تحديث الضمان الاجتماعي من أجل ضمان استمرار الحصول على المعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ويلزم على المستفيدين التأكد من صحة هذه البيانات التي تم إدخالها بكل دقة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي :

1 يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة.

2 يجب على المستفيد الدخول على الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

3 يجب تسجيل الدخول من خلال البيانات الشخصية أو من خلال انشاء حساب جديد للمستفيد.

4 يجب بعد ذلك النقر على “معاش الضمان الاجتماعي”.

5 ثم بعد ذلك النقر على “تسجيل الدخول”.

6 يجب على المستفيد كتابة كافة البيانات الخاصة، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

7 الضغط على التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن قمنا بتوضيح التسجيل في الضمان الاجتماعي بالمملكة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، حيث أن قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض كافة الخطوات اللازمة لكي يتم تحديث الضمان الاجتماعي بالمملكة، ولذلك قمنا بعرض جميع خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.