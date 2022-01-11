نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استلف رصيد من سوا | طريقة استلاف رصيد من سوا في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا المقال سوف نتعرف على إجابة سؤال كيف استلف رصيد من سوا المطروح من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث من خلال طريقة استلاف رصيد من سوا يمكنك الحصول على خدمة سلفني رصيد من شركة الاتصالات اس تي سي stc السعودية، وذلك عن طريق تفعيل خدمة “كمل سوا” التي تزودهم برصيد إضافي بعد انتهاء رصيدهم الأساسي وتحتاج لرصيد في الوقت الحالي، كما تتوفر إمكانية الحصول على رصيد مجاني سوا، في هذا المقال سوف نقوم بتزويدكم بطريقة الاستلاف من سوا عبر هاتفك المحمول في أي وقت.

كيف استلف رصيد من سوا

قامت شركة الاتصالات stc بتفعيل خدمة “كمل” للمواطنين المشتركين بها في السعودية والتي توفر لهم إمكانية الحصول على رصيد إضافي عند نفاذ رصيدهم ويحتاجون لإجراء مكالمة مهمة وسريعة، كما تتيح لك استلاف أكثر من مرة لمدة تصل إلى 4 مرات.

ثم يتم إرسال الرصيد بعد قيامك بإرسال طلب الحصول على رصيد من سلفني سوا، وسيتم الخصم من الشركة بعد قيامك بالشحن مرة أخرى.

لذا لكي تتمكن من الاستفادة من خدمة كمل سوا، فيجب أن تقم بتفعيل الخدمة عبر هاتفك الخاص أولاً، فيما يلي سوف نقوم بشرح كيف يمكن التفعيل عبر:

من خلال إرسال رسالة نصية بها رقم 1055.

أرسل الرسالة إلى رقم 900 الخاص.

بهذا تكن قد قمت بتفعيل خدمة كمل على هاتفك المحمول وسنقوم بتزويدك بالرصيد المستلف فوراً.

تعرف على شريحة بيانات سوا 160 انترنت لا محدود لجميع عملاء stc.

طريقة استلاف رصيد من سوا من خدمة سلفني

بعد التعرف على نظام سوا المقدم من شركة stc في المملكة العربية السعودية، بدأ المواطنون بالتساؤل عن كيف استلف رصيد من سوا عبر خدمة سلفني سوا عبر هاتفي المحمول، لذا فيما يلي سوف نقوم بشرح كيفية استلاف رصيد سوا من خدمة سلفني (كمل سوا)، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بإدخال رقم “1055” في رسالة نصية قصيرة.

ثانياً أرسل الرسالة إلى رقم 902 الخاص بشركة stc.

يتم الرد عليك برسالة أخرى من الشركة بأنه قد تزويدك برصيد حوالي 5.50 ريال سعودي.

سيتم تسديد الرصيد المستلف من سوا عن طريق الشحن مجدداً ويخصم تلقائي من هاتفك.

في حالة كنت ترغب في إلغاء خدمة سوا بعد الانتهاء منها فإليك خطوات الإلغاء بكل سهولة:

عن طريق إرساله رسالة فارغة إلى رقم 900 مكتوب بها كود الإلغاء المكون من 1065.

أو من خلال الاتصال برقم *900# ثم قم باختيار الخدمة التي ترغب في إلغائها.

سيتم الرد عليك بأنه تم إلغاء خدمة سوا من هاتفك المحمول.

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على دعم شهري بعد الشروط الجديدة.

الاستعلام عن رصيد بيانات سوا

بعد أن تعرفنا على طريقة استلاف رصيد من سوا للهاتف المحمول، أحياناً يرغب المواطنين من معرفة قيمة الرصيد المتبقي في هاتفهم بهدف تقليل الاستهلاك للحفاظ عليه من الانتهاء.

لذلك قامت شركة stc بتوفير خدمة الاستعلام عن رصيد بيانات سوا، وفي خلال النقاط التالية سوف نقوم بشرح طريقة الاستعلام:

من خلال هاتفك المحمول، قم بإدخال كود *160#، أو بالاتصال على رقم 1500.

ثم قم باتباع باقي الخطوات لمعرفة الرصيد.

يمكنك أيضاً زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة stc.

أو عن طريق إرسال كود 2200 في رسالة نصية إلى رقم 900

هذه هي جميع طرق الاستعلام عن رصيد بيانات سوا المتبقي في هاتفك المحمول.

استلف رصيد مجاني من سوا

تتيح sawa سوا رصيد مجاني حيث يمكنك استلف رصيد من سوا مجاني في حالتين خاصتين عن قيمة رصيد محدد.

أولًا استلف رصيد من سوا 10:

يمكنك هنا استلاف رصيد من سوا stc في حالة بلوغ رصيدك 10 ريال بدون نقصان أو زيادة.

كل ما عليك هو إرسال 7030 على رقم 900 وسيصلك إشعار تفعيل رصيد مجاني سوا.

تعرف على باقات موبيلي مسبقة الدفع لعملاء شركة موبيلي.

طلب رصيد سوا من صديق

الخدمات المقدمة من شبكة الاتصالات التي تعمل على راحة المشتركين بها هي التي تميز شبكة عن أخرى، ومن ضمن الخدمات المقدمة من شبكة stc في المملكة إمكانية تحويل رصيد من رقم هاتف إلى رقم هاتف آخر، من خلال الخطوات التالية يمكنك إتمام هذه الخدمة:

قم بكتابة الكود التالي لإحالة رصيد سوا من صديق لهاتفك المحمول في رسالة نصية إلى رقم 1500.

ثم *133* رقم الهاتف المراد التحويل له * مقدرا الرصيد المحول * رقم هوية الشخص المحول إليه #.

بعدها ستجد رسالة على الجوال المحول إليه بالرصيد المحول.

طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية

يوجد أكثر من كيفية لتحويل رصيد سوا من هاتف محمول لرقم آخر اتاحتها شركة الاتصالات السعودية stc، قمنا بشرح مسبقاً كيفية التحويل عن طريق رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المحول له.

الآن سوف نقوم بشرح كيفية تحويل رصيد من سوا لسوا بدون رقم الهوية الوطنية من stc لأي من الطرفين، فقط قم باتباع الخطوات الآتية:

اولاً قم بإنشاء رسالة نصية إلى رقم 1500 تحتوي على الكود التالي.

ثم قم بكتابة كود *133*رقم الهاتف المحول له*مبلغ الرصيد المحول#.

لابد من الشخص المحول له أن يقوم بتأكيد عملية التحويل من خلال هاتفه المحمول، عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم 1500 بها كود *133* واستكمال باقي خطوات التأكيد.

بهذا تكن قد تعرفت على كيف استلف رصيد من سوا عبر كمل والاستعلام عن بيانات رصيد سوا بالإضافة لطريقة تحويل رصيد من رقم هاتف لرقم آخر في خطوات بسيطة عبر سلف سوا.