إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا برابط أبشر وأهم شروط وخطوات الخدمة

إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا، أحد أهم وأفضل الخدمات الإلكترونية، التي أتيحت للمواطنات السعوديات، داخل المملكة منذ فترة بعيدة، وذلك تنفيذًا لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحويل كافة الخدمات داخل المملكة إلى الشكل الإلكتروني، وذلك من خلال عدد من المنصات الإلكترونية الرسمية، مثل منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، والتي توفر للمواطنين إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا، وسجل الأسرة الإلكتروني، وأيضًا سجل الأسرة الجديد، وحجز موعد إصدار سجل الأسرة للامهات، أو تجديد سجل الأسرة للامهات، وذلك بعد استيفاء شروط استخراج كرت عائلة للمتزوجه، من أجل اتباع طريقة إصدار سجل أسرة للامهات، من خلال ملء نموذج سجل الأسرة للامهات، كما يمكن لأي سيدة مطلقة، أن تستفيد من فوائد سجل الأسرة للمطلقة.

سجل الأسرة للأمهات

سجل الأسرة للامهات هو؛ عبارة عن وثيقة صلة القرابة بين الأم والأبناء، وأيضًا تعمل تلك الوثيقة، كإثبات للنسب بين الأبناء والأم، وذلك لضمان حققو الأبناء، في حال تغيب الأب أو عدم وجوده، لأي سبب أو في المنازعات القضائية أو أية مشكلات متعلقة بالأم وأبنائها، وهي وثيقة رسمية، تُمنح للأم من الجهات المعينة وهي وزارة الداخلية السعودية، عبر منصة أبشر الرسمية، وهو يقدم نفس الفوائد التي يحصل عليها الأب، عندما يقوم باتباع خطوات إصدار سجل الأسرة للزوج، والتي تختلف قليلا عن خطوات إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًا، وهناك عددًا من الخدمات الأخرى المقدمة إلكترونيًا عبر أبشر مثل؛ خطوات طلب خدمة تقدير، وخدمة زواج السعودي من أجنبية، بالإضافة إلى خدمةاستعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، وغيرها الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفر الكثير من الوقت والمجهود للمستفيدين.

شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات

يجب أن تتوفر عدة شروط، لدى الأم التي ترغب في الحصول على سجل أسرة إلكتروني من أبشر، وذلك كما يلي:

أولا يجب على الأم أن تكون سعودية الجنسية وليست وافدة، ولها بطاقة هوية وطنية رقمية.

كما يجب أن يكون الأبناء سعوديو الجنسية أيضًا.

ومن الضروري أن يكون الأبناء مسجلون كذلك في سجل الأسرة لدى الزوج.

ولابد أن تكون الأم إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة.

وأخيرًا يجب أن يكون مع الأم فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة يعيش برفقتها.

كيفية اصدار سجل أسرة للأمهات