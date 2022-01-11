نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وذوي الاحتياجات الخاصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان هي أولي الخطوات التي يجب التعرف عليها من قبل المواطنين بالمملكة الراغبين في التعرف على منتجات وزارة الإسكان ومن ثم التعرف على أقساط الإسكان التنموي وقد أتاحت الوزارة الإسكان التنموي للمطلقات وكذلك الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتحسن حالة المواطنين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان.

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

أعلنت الوزارة شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان لكافة المواطنين وأتاحت لهم التقديم في حالة انطباقها عليهم وتضم تلك الشروط:

أولي الشروط هو عدم حصول المتقدم على دعم سابق من الوزارة.

بلوغ سن 25 عام.

التقديم متاح للسعوديين فقط.

كون المتقدم ضمن محدودي الدخل، أو توفير وثيقة رسمية تفيد بعدم ودود دخل ثابت.

لا يتم قبول الطلبات في حالة وجود وحدة سكنية مسجلة باسم المتقدم.

الإقامة المستمرة داخل المملكة وحتى تخصيص الدعم.

أن تكون ضمن المسجلين بالضمان الاجتماعي.

انقضاء مدة عامين على طلاق المرأة إحدى أهم الشروط التي تسمح لها بالإستفادة من الإسكان التنموي، بالإضافة إلى عدم وجود مسكن مناسب مسجل باسمها.

شروط الإسكان التنموي لذوي الاحتياجات الخاصة

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في ذوي الاحتياجات الخاصة وهي:

تجاوزه لسن 25 عامًا.

إحضار ما يثبت الإعاقة.

وجود تقرير من الجهات الطبية المعتمدة بعدم تأهله للعمل.

رابط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

تم إتاحة رابط محدد يمكن للمواطنين من خلاله التسجيل في الإسكان التنموي ومن ثم يبدء المستخدم في إجراءات التسجيل كما يلي:

الدخول إلى رابط الإسكان التنموي.

النقر على تسجيل جديد.

كتابة البيانات المطلوبة عبر المنصة.

تعمل المنصة على إرسال رمز إلى جوال المتقدم ويجب تدوينه في المكان المعد له.

بعدها يتم متابعة تعليمات المنصة حتى يتم إظهار حالة الاستحقاق.

يتم تقديم طلب الإسكان ومتابعته من خلال وزارة الإسكان أو التوجه لواحدة من الجمعيات الأهلية المتوفر بالمملكة.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

قامت الوزارة بوضع رقم موحد لكافة المواطنين للتعرف على التفاصيل والإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من الإسكان التنموي وهو 199090.