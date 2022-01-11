نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في هيئة الزكاة والدخل وطرق التسجيل والاستعلام عن المستحقات عبر الموقع الرسمي للهيئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة طريقة للتسجيل في مصلحة الزكاة والدخل وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي حتى تسمح للمؤسسات والشركات التسجيل بها وتقديم الزكاة إلى مستحقيها هذا من منطلق الزكاة فرض وواجب على كل مسلم الهيئة مسؤولة عن جمع الضرائب بمختلف أنواعها سواء كانوا ملاكها من السعوديين أو الأجانب بجمعها من التجار والمستثمرين كما تقدم العديد من الخدمات تابعوا معنا كيفية التسجيل في الزكاة والدخل و طريقة الدخول إلى موقع الزكاة والدخل و كيفية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل.

كيفية التسجيل في الزكاة والدخل من المؤسسة الفردية

طريقة التسجيل في الزكاة والدخل من أكثر الخطوات الهامة التي تتم في غضون دقائق وتكون بالخطوات الآتية:

الخطوة الأولي هي الذهاب إلى الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل ثم الضغط على مستخدم جديد.

قم بقراءة الشروط والأحكام ثم الضغط للموافقة عليها.

قم بالضغط على جديد دون رقم مميز.

اضغط على اختيار مؤسسة فردية.

عليك تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة السر و رمز التحقيق.

وبعد ذلك قم بالذهاب إلى البوابة للتعرف على جميع خدمات الهيئة.

طريقة التسجيل في الزكاة والدخل لغير المقيمين

من السهل على التجار أصحاب الأعمال والشركات التسجيل في الزكاة والدخل بخطوات سهلة من خلال الموقع الإلكتروني و الذي يمكنهم من التسجيل بالخطوات التالي:

يجب التسجيل في الخطوة الأولي في وزارة التجارة والاستثمار من أجل الحصول على رقم في TIN. ثم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للزكاة والدخل الآن بتسجيل كافة البيانات اللازمة والمطلوبة ورقم الهاتف. هنا يقوم الموقع بإرساله رسالة نصية محتواها يفيد باكتمال الطلب.

كيفية الدخول إلى موقع الزكاة والدخل

للاستماع إلى الخدمات المتوفرة من هيئة الزكاة والدخل يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي عن طريق السطور الأتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لهيئة الزكاة و الدخل.

ثم النقر على أيقونة ابدأ الخدمة. ومن ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل البريد الإلكتروني وكلمة السر.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

طريقة الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل

قد سمحت الهيئة للمواطنين السعوديين والشركات معرفة مستحقات الزكاة والدخل من خلال الموقع الإلكتروني عبر الخطوات الأتية:

الذهاب المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الزكاة والدخل. يجب إدخال كل البيانات المطلوبة من الموقع مثل (العام الهجري والرقم و رمز التحقيق) ثم الضغط على إرسال. وبعد يتمكن الشخص من معرفة كافة المعلومات التي يرغب في الاستعلام عنها وان كانت حول الذكاء أو الدخل أو الضريبة بالتفصيل.

خدمات الزكاة والدخل الإلكترونية