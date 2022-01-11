تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2022

تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث يستعلم الكثير من الممارسين الصحيين بالمملكة العربية السعودية، عن طريقة تجديد بطاقة الهيئة السعودية التي تخص العمل بالتخصصات الصحية، حتي يستطيع أي ممارس القيام بمهم عمله من خلال بطاقة سارية الصلاحية من جانب المنصة، ويوفر الموقع الإلكتروني الخاص بممارس بلس العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم الممارسين داخل المملكة، وتوفر المنصة هذه الخدمات لتوفير وقت وجهد جميع المستخدمين لها، ولضمان عملية التحول الرقمي التي تسعي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى تطبيقه في جميع الخدمات المرتبطة، وسوف نوضح لكم خطوات تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

من خلال خطوات إلكترونية سريعة يستطيع أي ممارس أن يقوم بتجديد بطاقة التصنيف الخاصة به من خلال منصة ممارس بلس الإلكترونية، علي أن يتم التجديد بهذه الخطوات:

يجب الدخول علي منصة الهيئة التالية/ منصة ممارس بلس.

يتطلب التسجيل الضغط علي الدخول من خلال حساب المستخدم.

الضغط على “خدماتي الشخصية”.

يجب علي الممارس أن يقوم بتحديد الخدمة المطلوبة للتنفيذ بالمنصة.

اختيار خدمة التجديد الإلكتروني للتسجيل المهني.

يجب أن يتم الموافقة علي جميع الشروط التي تخص أداء الخدمة.

إدراج كافة المعلومات المطلوبة من أجل أداء الخدمة إلكترونياً.

تطلب المنصة أن يتم رفع جميع المستندات التي تخص أداء الخدمة.

ثم النقر على حفظ البيانات التي تم أدائها.

الضغط علي تبويب الخبرة المهنية.

النقر علي تبويب “إضافة خبرة مهنية”، وتسجيل البيانات التي تخصها ورفع المرفقات الخاصة بها.

اختيار خدمة “أضف الرخصة المهنية”.

يجب أن تتم إضافة المعلومات المرتبطة بالرخصة.

اختيار الدخول علي الصفحة الخاصة بسداد الرسوم، واختيار رسوم أداء الخدمة من خلال وسائل الدفع التي توفرها ممارس بلس.

الاستعلام عن تذكرة ممارس بلس

يستطيع جميع الممارسين الصحيين بالسعودية الاستعلام عن تذكرة ممارس بلس من خلال الموقع الإلكتروني الذي يخص الهيئة من خلال الخطوات التالية: