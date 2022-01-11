نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 للخدمات الطبية للقوات المسلحة وماهي الوظائف المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع، منذ أن أعلنت القوات المسلحة داخل المملكة العربية السعودية، عن احتياجها إلى 20 وظيفة للخدمات الطبية والصحية، إلا أنه تم البحث بشكل كبير عبر شبكة الانترنت، عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم، وماهية التخصصات المطلوبة للقبول في الوظيفة، وأيضاً ماهية المستندات والأوراق المطلوبة لتقديمها، وماهو الرابط الخاص بالتقديم، وكيفية التسجيل عبر هذا الرابط talents.msd.med.sa. وماهو موعد التقديم للوظائف المطلوبة. كل هذا سوف نعرضه عبر هذا المقال.

رابط تقديم وزارة الدفاع

قد أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443. عن توفير فرص عمل جديدة. للتسكين في الخدمات الطبية والصحية. وهم 20 وظيفة. وأنه سوف يتم المفاضلة بين المتقدمين لهذه الوظائف من حيث الكفاءة الطبية. وذلك من خلال المستندات المقدمة الخاصة. وأن هذا القبول يكون قبول مبدئي. بعده تتم عمل مقابلة شخصية لمن تم قبوله مبدئياً. وفقاً للشروط الموضوعة.

ماهي التخصصات المطلوبة للخدمات الطبية للقوات المسلحة؟ وموعد التقديم

أولاً التخصصات المطلوبة وأماكن تسكينها:

معلم كيمياء منهج بريطاني “خميس مشيط”.

طبيب نائب مركز زراعة الأعضاء “الرياض”.

مسؤول مختبر بنك الدم “خميس مشيط”.

طبيب نائب أول أمراض الدم “الرياض”.

2 عدد وظيفة ممارس مكافحة عدوى “نجران”.

عدد 2 وظيفة طبيب أخصائي طوارئ “الرياض”.

2 عدد وظيفة طبيب أخصائي أول نساء وتوليد “الرياض”.

عدد 2 وظيفة طبيب أخصائي عناية مركزة “الرياض”.

2 عدد وظيفة طبيب مقيم حوادث وطوارئ “نجران”.

عدد 2 وظيفة طبيب مقيم باطنة “نجران”.

3 عدد وظيفة طبيب مقيم نساء وولادة “نجران”.

عدد 3 وظيفة طبيب مقيم أطفال عام “نجران”.

3 عدد وظيفة فني غازات طبية “خميس مشيط”.

ثانياً موعد التقديم:

بدايةً من يوم الاثنين الموافق 10/1/2022م. الموافق 7/6/1443هــ. ونهايةً حتى تمام الاكتفاء من الوظائف المطلوبة.

رابط تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443