نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق كلنا امن لحماية الوطن وأهم مزاياه وضوابط استخدامه بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق كلنا امن ، تسعى الحكومة السعودية على تحقيق الأمن والأمان لكافة المواطنين السعوديين، والمقيمين على أراضيها، لذا وفرت وزارة الداخلية تطبيق كلنا أمن لتلقي البلاغات الأمنية ولسرعة التواصل، يمكن تحميله على الهواتف الذكية، وبهذا سيشعر الجميع بالأمن والأمان، حتى أنه جعل كلًا من المواطنين والمقيمين جزءً مهمًا من منظومة الأمن بالوزارة، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم أبرز التفاصيل عن تطبيق كلنا أمن بالسعودية.

تطبيق كلنا امن

تحديدًا في اليوم السادس والعشرين من شهر فبراير عام 2016 تم الإعلان عن إطلاق تطبيق كلنا أمن من قَبل وزارة الداخلية، يمكن تحميله لكل المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية.

حيث أنه يمكنهم من إرسال البلاغات الأمنية في حال وقوع الحوادث، أو للإبلاغ عن الخارجين عن القانون، وبهذا ينخفض معدل الجرائم في المملكة العربية السعودية.

وقد أوضح مدير الأمن العام، ومسئول بوزارة الداخلية السعودية أنه تم إطلاق التطبيق بناءً على توجيهات من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو المكي الأمير (محمد بن نايف بن عبد العزيز).

وقد تم تخصيص لجان لتلبي البلاغات وسرعة اتخاذ كل الإجراءات الفورية والتعامل معها بشكل فوري وباحترافية عالية.

رابط تطبيق كلنا أمن بالسعودية

يمكن تحميل تطبيق كلنا امن بالسعودية من خلال متجر بلاي من خلال الضغط على الرابط الرسمي.

ضوابط استخدام تطبيق كلنا امن بالسعودية

شدد مدير إدارة الخدمات للمستفيدين أنه تم وضع آلية لاستخدام تطبيق كلنا أمن بالسعودية، والتي تتم في 5 خطوات فقط بدونها لا يمكن اتخاذ أي إجراء للبلاغ المقدم:-

يجب تحميل التطبيق على الهاتف سواء أندرويد أو أيفون.

إدخال رقم الهوية والهاتف، وبعدها سيتم الحصول على كلمة مرور للمستخدم ثم استخدامها فيما بعد.

إضافة كلمة مرور التي تم استلامها لاستكمال عملية التسجيل.

بعدها سيتم حفظ البيانات الخاصة بالمسجل سواء أكان مواطن أو مقيم.

يمكن الآن استخدام البيانات في تقديم البلاغات ضد الجرائم.

مع العلم أنه يمكن ارفاق صور مع البلاغ، بالإضافة إلى وجوب فتح الموقع من الهاتف لإرساله وتوضيح مكان الحادث.

مزايا تطبيق كلنا امن بالسعودية

فور إطلاق وزارة الداخلية تطبيق كلنا أمن وهو يحظى على اهتمام بالغ من الجميع سواء مواطنين أو مقيمين بالسعودية، لأنهم يعتبرونه من وسيلة تشعرهم بالأمن والأمان.

كما أنه يضم ما يزيد عن 29 غرفة عمليات موزعة على جميع أنحاء المملكة للتعامل السريع مع البلاغات المقدمة، ومن هنا تأتي مزايا تطبيق كلنا أمن بالسعودية:-