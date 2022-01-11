بدون تحويل راتب تمويل منصة سلفة ٢٠٢٢

منصة سلفة ٢٠٢٢ من أهم المنصات المالية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، والتي تم إنشائها لتقديم التمويل الشخصي الطارئ السريع بدون تحويل الراتب، أو وجود كفيل، وتعتمد على أحدث التقنيات المالية الحديثة لتسريع عملية الحصول على قرض سلفة، ويستطيع عملاء المنصة أن يحصلوا على القرض الشخصي من أي مكان بالمملكة سواء كانوا موجودين بالمنزل أو المكتب أو القرية أو المدينة أو أي منطقة داخل المملكة، ويستطيع العميل استخدام التمويل في أي غرض من الأغراض، سواء كان الغرض من هذا التمويل تسديد الديون أو مصاريف الدراسة للأبناء، أو في عمل ترميمات بالمنزل، أو تصليح المركبة، ويتميز هذا التمويل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تخضع المنصة لرقابة البنك المركزي السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على شروط تمويل منصة سلفة، ومزايا التمويل الشخصي.

شروط تمويل منصة سلفة ٢٠٢٢

توجد بعض الشروط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي من المنصة وهى كما يأتي:-

أن يكون العميل الذي يريد التمويل الشخصي سعودي الجنسية. لا يقل سن العميل عن ١٨ سنه، ولا يزيد عن ٦٠ سنه، كما يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية. أن يكون المتقدم على رأس العمل، كما يجب ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن ٣ أشهر لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل مدة الخدمة عن ٦ أشهر لموظفي القطاع الخاص. لا يقل الحد الأدنى للراتب عن ٤ آلاف ريال سعودي.

مزايا قرض منصة سلفة الشخصي

هناك العديد من المزايا التي يحتوي عليها التمويل الشخصي من منصة سلفة وهى كما يلي:-

تمويل منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة تسديد التمويل الشخصي مجدولة وسهلة وتتناسب مع ظروف العميل المادية.

تقوم المنصة بإيداع قيمة التمويل سريعًا في الحساب البنكي للعميل.

هامش ربح منصة سلفة الإلكترونية تنافسي.

طريقة التسجيل في منصة سلفة

سوف نقدم لكم الخطوات التي من خلالها نستطيع الحصول على قرض منصة سلفة وهى كالتالي:-