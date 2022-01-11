طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني في 3 دقائق فقط

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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني أو عن طريق الإنترنت وانت جالس في بيتك بكل سهولة، حيث يعتبر مصرف الراجحي واحد من أهم البنوك الرائدة في السعودية والعالم العربي، والذي يقدم العديد من التسهيلات والخدمات التي تساعد المستفيدين في فتح حساب عبر نظام النفاذ الوطني.

طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

قد يعاني الكثيرون من المواطنين والمقيمين في آلية فتح حسابات في البنوك بسبب كثرة الإجراءات وضياع الكثير من الوقت وعناء الزحام، ولكن قد لا تجد كل ذلك عندما تقدم على فتح حساب في الراجحي، وذلك لأن الراجحي يقدم تسهيلات غير عادية توفر عليك الوقت والجهد، كما أن الوقت الذي تقوم به في فتح حساب قليل جداً، وذلك عندما تقوم بفتح حساب عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد، ولكي تستطيع أن تقوم عليك أن تقوم بمجموعة قصيرة من الإجراءات.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي

الدخول على بوابة بنك الراجحي. الضغط على أيقونة التخطي. الدخول على الصفحة الرئيسية. الموافقة على الشروط والأحكام. حدد الجنسية، رقم الهوية، بالإضافة رقم الإقامة. يجب تسجيل رقم الجوال. سجل البريد الإلكتروني. حدد المبلغ. سجل الدخل الشهري. كتابة رمز التحقق. النقر على كلمة التالي. قدم طلب التقديم. بهذه الخطوات تتمكن من فتح حساب في مصرف الراجحي. يجب توثيق الحساب عبر النفاذ الوطني.

طريقة توثيق حساب الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد

يمكن لأي عميل توثيق الحساب من خلال النفاذ الوطني الموحد عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات:

الدخول إلي منصة النفاذ الوطني.

إختيار كلمة المرور ورسالة التوثيق وبطاقة الهوية الوطنية.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل الرمز المرئي.

النقر على تسجيل الدخول.

الحصول على بيانات العميل والتحقق عبر منصة أبشر.

النقر على متابعة.

الضغط على توثيق الحساب.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

حدد بنك الراجحي مجموعة من المعايير والضوابط الواجب توافرها، كي تتمكن من فتح حساب في الراجحي عن طريق إلشروط التالية:

يجب أن لا يكون عمر الشخص المتقدم عن 18 عام.

ينبغي أن توافر الهوية الوطنية للمتقدم بشرط أن تكون سارية.

يجب أن يكون رقم الجوال مسجل باسم المتقدم ويكون من أحد مزودي الخدمة في السعودية.

وصلنا لختام شرح طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني.