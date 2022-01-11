نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة أنعام تسجيل الدخول للتقديم لدعم مربي صغار الماشية والاستفادة من خدومات البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر رابط بوابة أنعام تسجيل الدخول يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية، والخدمات التي توفرها وزارة البيئة والمياه والزراعة من منصة انعام الإلكترونية، حيث يجب التسجيل في الموقع الإلكتروني في البداية لمن يرغب بالاستفادة من الدعم المخصص لفئات مربي الماشية، بجانب برامج الدعم الريفي عبر ريف، وهو ما يبين مدى اهتمام الوزارة ببرامج التنمية والتطوير والتحديث لتلك القطاعات الهامة والحيوية الداعمة للاقتصاد السعودي.

بوابة أنعام تسجيل الدخول

يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل في بوابة أنعام عبر الخدمة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي، فبعد البحث في محركات البحث ومنها جوجل، ينجد رابط بوابة أنعام تسجيل الدخول ومنها تسجيل مستخدم جديد، بعد تنفيذ الخطوات وتقديم البيانات المطلوبة، سوف ينتقل بك النظام لمعاودة الدخول من جديد بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلها، بعدها استعرض برامج الدعم الخاصة بمجال الثروة الحيوانية وتعرف على التعليمات وشروط الاستفادة من كل برنامج قبل التقديم، واستفد من التقنيات والخدمات الإلكترونية الحديثة التي وفرتها وزارة البيئة .

رابط منصة أنعام تسجيل الدخول

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير خدمان منصة أنعام عبر بوابة إلكترونية متاحة للمواطنين والمواطنات، من يرغبون في التقديم على برامج الدعم بعد التسجيل في البوابة كما يلي:

تسجيل الدخول على منصة بوابة أنعام.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول أو مستخدم جديد.

كتابة كل المعلومات المطلوبة والبيانات وتحديد اسم مستخدم وكملة مرور في حالة التسجيل الجديد.

سجل الدخول السر واسم المستخدم

حدد المنطقة ومنها المحافظة والعنوان

سجل رقم الهاتف الخاص بك والبريد الإلكتروني

ارفاق صورة شخصية

سيتم مراجعة الطلب

شروط استحقاق دعم مربي الماشية

شروط استحقاق دعم مربي صغار الماشية التي يتم على أساسها تحديد من هم المستحقين من المتقدمين عبر خدمات منصة أنعام للحصول على الدعم

أن يكون المتقدم سعودي.

أن يكون من المشتغلين بالنشاط ومن صغار مربي الماشية.

ألا يكون من شاغلي الوظائف في أيا من القطاعات الحكومية او الخاصة.

السن لا يقل عن 21 عام.

أن بكون للمتقدم تأمين صحي.

الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية التي تحددها الوزارة

وجود رقم حساب بنكي

الحالات التي يتم فيها إيقاف الدعم

متى يتم إيقاف الدعم عن المستفيدين أم هام يجب على صغار مربي الماشية التيقظ له، حيث يكون ذلك في حالة وفاة المستحق خلال مدة تحصيل الدعم، وكذلك عند: