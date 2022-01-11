نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إتمام إجراءات الإقامة عبر أبشر أفراد وطريقة عمل حساب جديد على منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إتمام إجراءات الإقامة عبر أبشر أفراد من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد تم تفعيل منصة أبشر الإلكترونية لإنهاء ملايين الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية بكل سهولة وبطريقة إلكترونية، وذلك وفق رؤية المملكة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة داخل المملكة، ووفق رؤية المملكة 2030 الهادفة لاستخدام التكنولوجيا وتطويعها لخدمة المواطنين ولتقدم المملكة، وتعد منصة أبشر الإلكترونية واحدة من أهم المنصات الخدمية داخل المملكة، حيث أنه تقوم بعملية الربط بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لإنهاء كافة الخدمات إلكترونياً من خلالها توفيراً للوقت والجهد والمال.

ومنصة أبشر هي نظام إلكتروني تم إطلاقه من قبل الحكومة داخل المملكة يتيح للمواطنين والمقيمين إنهاء الملايين من الخدمات إلكترونياً، دون الحاجة إلى الذهاب لهذه الهيئات والمؤسسات وضياع مزيد من الوقت والجهد والمال والتعرض للازدحام، وظهرت الحاجة الماسة لهذه التطبيقات ودورها بدأ يتعاظم مع ظهور وباء كورونا الخطير، فأصبح إنهاء كافة التعاملات إلكترونياً هو السبيل الوحيد والآمن، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز خدمة من الخدمات التي يقدمها نظام أبشر، وهو خطوات إتمام إجراءات الإقامة عبر أبشر أفراد، كما سوف نوضح لكم طريقة عمل حساب جديد على منصة أبشر.

خطوات إتمام إجراءات الإقامة عبر أبشر أفراد

ازداد البحث بصورة كبيرة عن معرفة خطوات إتمام إجراءات الإقامة عبر منصة أبشر أفراد وزارة الداخلية، فقد ورد سؤال من أحد المواطنين للمنصة يسأل عن طريقة إتمام الإجراءات وما هي الخطوات اللازمة لذلك، ويتم ذلك إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات كالتالي:-

الدخول على منصة أبشر أفراد الإلكتروني.

النقر على أيقونة “خدماتي” ومنها يتم اختيار “خدمات”.

ثم يتم الضغط على أيقونة “الجوازات” وفي النهاية يتم النقر على أيقونة “تواصل”.

طريقة عمل حساب على منصة أبشر