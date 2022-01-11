صرف فوري 100000 ريال بلا كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري

تمويلك الآن كاش وأيضاً فوري حيث يتمكن الآن العملاء من طلب تمويل شخصي سريع وأيضاً يتم الإيداع بصورة فورية فلا يحتاج أكثر من 24 ساعة فقط للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة التيسير أحد أهم التمويلات الشخصية بتقنيات مالية حديثة فلا يحتاج العميل سواء الدخول على موقع شركة التيسير للتمويل وطلب التمويل وأيضاً من خلال تطبيق شركة التيسير.

صرف فوري 100000 ريال بلا كفيل لدى شركة التيسير

التمويل الشخصي الكاش والفوري لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية يتميز بعدد من المزايا التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة وهي

يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه يوفر مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير للتمويل بأن العميل لا يحتاج إلى أى ضمانات من أجل الحصول على التمويل.

قرض شركة التيسير للتمويل يتميز كذلك بأن العميل لا يحتاج إلى تحويل أو نقل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

يتم أيضاً إيداع سريع لمبلغ التمويل في غضون 24 ساعة فقط من طلب التمويل بعد توافر الشروط والأحكام الموضوعة.

يتمكن العملاء من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

شروط تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

حددت شركة التيسير للتمويل مجموعة من الأحكام التى لابد تتوافر لدى العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شركة التيسير وهي

لابد أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية فلا يتمكن غير السعودي من طلب التمويل.

كذلك لابد أن يكون المواطن السعودي المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى عند التقديم لطلب تمويل شركة التيسير.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ستة أشهر كحد أدنى.

خطوات طلب تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

خطوات بسيطة اونلاين يستطيع من خلالها العميل من طلب تمويل شركة التيسير من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وأيضاً الضغط على طلب التمويل الشخصي.