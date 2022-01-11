عروض كيا 2022 الجديدة بالمملكة من شركه عبد اللطيف جميل ومعرفه سيارات العروض بالأقساط

عروض كيا 2022 من احدث واهم عروض السيارات التي تم إطلاقها بمناسبه بداية العام في خلال هذه الأيام والتي تناسب جميع المواطنين. كما أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن العروض عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه أيضا تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم الخاصة ومساعدتهم علي مواكبه الحياه اليومية. والتي من اهم هذه العروض عروض سيارات تويوتا الجديدة من البنك الأهلي ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط. كما تم الإعلان أيضا عن تمويل البناء الذاتي من الأهلي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ومعرفه اهم المميزات والشروط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بالتعرف علي العروض بالتفصيل وتوضيح جميع السيارات التي شملتهم العروض بالتفصيل بقسط كل سياره. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي سياره كيا من العروض.

عروض كيا 2022

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن إطلاقها لعده عروض علي السيارات ومن ضمنها سيارات كيا 2022 الجديدة كليا بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 5 يناير 2022 وتنتهي في يوم 5 فبراير 2022. كما أعلنت أيضا الشركة عن السيارة وهي جميعا من موديل 2022.

سيارات كيا

كما تم الإعلان عن السيارات التي شملتهم العروض وقسط كل سياره الخاص بها. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

بيجاس 2022 LX بقسط شهري 919 ريال علي فتره 60 شهر بدون دفعه أولي.

ريو 2022 LX بقسط شهري 1206 ريال علي فتره 60 شهر بدون دفعه أولي.

سونيت 2022 LX بقسط شهري 1314 ريال علي فتره 60 شهر بدون دفعه أولي.

سيراتو 2022 L بقسط شهري 1383 ريال علي فتره 60 شهر بدون دفعه أولي.

سيلتوس 2022 LX بقسط شهري 1481 ريال علي فتره 60 شهر بدون دفعه أولي.

K5 2022 LX بقسط شهري 1749 ريال علي فتره 60 شهر بدون دفعه أولي.

كيفيه الحصول علي عروض كيا

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت شركه عبد اللطيف جميل للسيارات بالمملكة عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض كيا 2022. وذلك عن طريق الاتصال علي الرقم 8002442211 عبر الجوال. أو عن طريق زياره احد فروع الشركة الموجودة في جميع أنحاء المملكة.