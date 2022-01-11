نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار وتجديد رخص العمل الكترونيا عبر موقع الموارد البشرية ومعرفه الشروط وخطوات تنفيذ الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار وتجديد رخص العمل الكترونيا من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر صفحه الوزارة الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية جديده أيضا والخدمات الاستعلامية. والتي من اهم هذه الخدمات الاستعلام عن بيانات موظف أو وظيفه الكترونيا عبر موقع الموارد البشرية بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن مزاد اللوحات الإلكتروني من ابشر ومعرفه اللوحات المميزة وكيفيه الحصول عليها بالخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط اللازمة تجاهها. كما سوف نقوم بشرح كيفيه تنفيذ الخدمة بالخطوات الصحيحة عبر المقالة الأتية.

اصدار وتجديد رخص العمل

أعلنت الوزارة عن الخدمة وهي خدمه اصدار رخص العمل لجميع العمال في المنشأة الوافدة والتي تعتبر بمثابه موافقه وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها للعمل في جميع الأسواق السعودية. وهي احد المتطلبات لإصدار أو تجديد الإقامة للعامل من قبل المديرية العامه للجوازات. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من المواقع والمنصات المعتمدة.

شروط اصدار وتجديد رخص العمل

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم تنفيذ الخدمة بنجاح. والتي نوضحها لكم عبر الأتي:

يجب أن لا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة 6 شهور.

لا يمكن اصدار وتجديد الرخص إن كانت المنشاءه داخل النطاق الأحمر.

خطوات اصدار وتجديد رخصه منشأه

كما أعلنت الوزارة أيضا عن طريقه وكيفيه اصدار وتجديد رخص العمل الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالتفصيل من خلال الخطوات الأتية: