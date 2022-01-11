قرض بدون رد المبلغ مساعدة للمحتاجين دعم من الملك سلمان وخطوات التقديم والتواصل

قرض بدون رد المبلغ مساعدة للمحتاجين بدعم الملك سلمان أعلن الديوان الملكي السعودي بدعم من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مالك السعودية وخادم الحرمين الشريفين عن تقديم قرض بدون رد المبلغ لكل المواطنين الذين حياتهم المادية متعثرة ويحتاجون إلى الدعم سواء لسداد ديونهم أو قروضهم أو الذين هم بحاجة للمال لسداد تكاليف العمليات الجراحية أو لشراء العلاج، وكان هذا الدعم فريد من نوعه حيث يمكنك أخذ قرض تابعًا للديوان الملكي بدون أن تكون مطالبًا برد مبلغ القرض الذي حصلت عليه وهو من أفضل أنواع الدعم المقدمة.

كيفية التقديم على دعم قرض بدون رد المبلغ

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الملكي السعودي .

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك على الموقع والتي تتمثل في اسم المواطن الرباعي – رقم الهوية الوطنية الشخصية – عنوان البريد الإلكتروني – رقم الهاتف المحمول وبعض البيانات الشخصية الأخرى.

بعد ذلك قم بإلقاء التحية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود واكتب الخطاب الرسمي للديوان السودي.

ابدأ في طلب المساعدة وتوضيح سبب طلبك للمساعدة ثم قم بالنقر على زر “حفظ”.

ثم قم بالنقر على زر “حفظ”. ثم ارفق كل المستندات الرسمية والأوراق التي تثبت صحة ما أدخلته وتشمل قيمة الدخل الشهري الثابت.

وحالتك الاجتماعية الحالية.

انهي الطلب بشكر الملك سلمان والجهات المختصة والحاكمة في المملكة العربية السعودية.

طرق وكيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكنكم التواصل مع الديوان الملكي السعودي بأكثر من طريقة للتواصل للتقديم على طلب الإعانة أو القروض أو دعم مادي وتمثلت هذه الطرق فيما يلي:-