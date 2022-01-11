نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 مع العلاوات السنوية والبدلات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب المعلمين الجديد 1443، أعلن عنه المجلس الوزاري في السعودية، بعد أن خطط له من طرف وزارة التعليم بالمملكة. وهذا من أجل اعتماده بشكل رسمي للسنة الجديدة 2022. لهذا السبب كثر البحث في الساعات الأخيرة على محرك بحث جوجل عن موضوع سلم رواتب المعلمين الجدد مع العلاوات السنوية. فجميعهم يرغبون في معرفة العلاوات والرواتب الموضوعة حسب مستويات سلم راتب المعلمين، ويرغبون كذلك في معرفة كيفية الترفع بين مختلف المستويات. وكم تبلغ مدة التدرج والانتقال من مستوى إلى آخر في مختلف الوظائف التعليمية والترقيات في ميدان التعليم التابع لوزارة التعليم بالسعودية. بالإضافة إلى ذلك فهم يستعلمون عن جداول سلم رواتب المعلمين الجدد. وسنتحدث في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري عن التفاصيل المتعلقة بموضوع سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 مع البدلات الجديدة بعد تعديلها.

سلم رواتب المعلمين الجديد 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين الذين يشغلون وظائف في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن السلم الجديد لرواتب المعلمين 1443. وتجدر الإشارة إلى أنّه هناك مستويات مختلفة لهذا السلم، ويبلغ عددها ستة مستويات. بالإضافة إلى ذلك فقد تم تقسيم هذه المستويات إلى عدة أنواع شغلها المعلمون والمعلمات في المملكة. نذكر منها المعلم الممارس، مساعد المعلم، المعلم المتقدم، المعلم الخبير.

وعلاوة على ذلك، لا بد من إيضاح أمر للراغبين في التعرف على سلب رواتب المعلمين الجديد. وهو أنه يتم التنقل عبر المستويات التي ذكرناها لكم في الفقرة السابقة بالتماشي مع الشهادات العلمية والمؤهلات الدراسية التي يحملها كل المعلمين. بالإضافة إلى ذلك فهي تعتمد على سنوات الخبرة التي قضاها المعلم في مهنة التعليم. لذلك ترجع أولوية الترفع في سلم الرواتب إلى من قاموا بدورات تدريبية وأدوا اختبارات.

ولنوضح الأمور أكثر لكل المستعلمين عن سلم رواتب المعلمين الجديد 1443. تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيمه إلى عذة مستويات كما سبق وأوضحنا لكم، ويتاح أيضا لكل المعلمين والمعلمات فرصة الترفع إلى مستوى آخر أعلى منه. ويتغير الراتب بتغير الرتبة التي يشغلها المعلم، ويتم احتساب الراتب الذي يتقاضاه حسب درجته. أي وفق سلم رواتب المعلمين المتجدد الذي سنتحدث عنه أكثر في الفقرة الموالية.

سلم رواتب المعلمين الجدد حسب المستويات

لا بد من أن نوضح الأمور لمن يستفسرون عن سلم رواتب المعلمين الجديد 1443. وهو أن المستوى الأول يتكون من حوالي ست درجات، إذ تمل كل درجة سنة واحدة. كما أن الرواتب المدفوعة تختلف بالنسبة للمستوى والدرجة، ففي الدرجة الأولى مثلا يكون راتب مساعد المعلم 5200 ريال سعودي. ويزداد في كل سنة بقيمة 300 ريال تحتسب كعلاوة سنوية، إلى أن يصل الراتب لقيمة 6700 وهوي الدرجة السادسة.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح للمعلم الممارس راتب يقدر بحوالي 770 ريال، وتضاف له علاوة سنوية تقدر ب400 ريال. أما المعلم المتقدم من المستوى الأول يصل راتبه إلى 990 ريال، ويضاف له كل سنة قيمة علاوة 540 ريال. أما الدرجة السادسة للمستوى الأول تصل إلى 12650، وسلم رواتب المعلم الخبير الذي يكون حاصلا على الذكتوراه يبلغ راتبه 12650. بعلاوة سنوية 600 ريال، ليبلغ راتبه 15650، وهو الأعلى.

ترقيات سلم رواتب المعلمين الجديد 2022

لا شك في أن الباحثين عن سلم رواتب المعلمين الجديد1443، يرغبون في معرفة الترقيات التي يمكن أن ينالوها في هذا الميدان. كالترفع من رتبة معلم مساعد، إلى متمرس، إلى معلم متقدم، ويتم الأمر من خلال ما يلي: إذ تبلغ مستويات سلم رواتب المعلمين ست درجات بالنسبة للسنة الحالية، في كل سنة يكون لها درجة جديدة، مثلا تخصص رتبة مساعد معلم من يحملون شهادة أقل من البكالوريوس.

علاوة على ذلك، تخصص وظيفة المعلم الممارس لكل من يكون حائزا على شهادة بكالوريوس، أما المعلم المتقدم فيلزم أن يكون حاملا لشهادة ماجستير، والمعلم الخبير الأعلى درجة هو حامل شهادة الدكتوراه، ويكون الانتقال في مستويات سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 من خلال التدرج ضمن ستة مستويات، ومن خلال هذا يتضح لنا بأن مساعد المعلم يحتاج إلى حوالي ست سنوات لكي يترقى إلى رتبة متمرس.

جدول سلم رواتب المعلمين الجديد

ملخص جدول سلم رواتب المعلمين يتمثل فيما يلي: عدد المستويات عامة هو ستة، كل مستوى يتضمن درجات، وكل درجة تمثل سنة، ولكل مستوى علاوة سنوية تقدم للمعلم، تختلف عن أخرى، وكل ترقية تخصص لها علاوة تختلف عن الأخرى أيضا، وكذلك تختلف رواتب الترقيات، ويتم احتساب الدرجات في الوظيفة حسب السنوات، وأهم عامل للتنقل هو المؤهل الدراسي الذي يحمله المعلم.

إلى هنا نصل إلى خاتمة مقالنا، لقد تحدثنا عن موضوع شغل أذهان المواطنين السعوديين، نخص بالذكر العاملين في قطاع وزارة التربية والتعليم، وهو سلم رواتب المعلمين الجديد 1443، كما ذكرنا لكم كل التفاصيل الضرورية المتعلقة بجدول رواتب المعلمين الجدد للسنة الحالية، بالإضافة إلى العلاوات والترقيات التي يحصل عليها كل معلم عبر التدرج في المناصب كل سنة، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.