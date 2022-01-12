تقديم معروض طلب مساعدة مالية وعلاجية من الديوان الملكي السعودي 2022

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عمر شويل - جدة تقديم طلب مساعدة مالية وعلاجية من الديوان الملكي السعودي 2022 حيث إن هناك العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية يرغبون فى الحصول على المساعدات من الديوان الملكي، حيث يوفر الديوان للمواطنين عدد من المساعدات المالية لسداد الديون وأيضاً القيام بالعلاج، ويتم تقديم الطلبات عبر إرسال المعروض على البريد أو من الموقع الإلكتروني للديوان.

طلب مساعدة مالية وعلاجية من الديوان الملكي السعودي 2022

الديوان الملكي السعودي هو المؤسسة المسؤولة عن التواصل مع المواطنين فى المملكة ويقدم الديوان العديد من المساعدات لكافة المواطنين فى المملكة وتشمل هذه المساعدات تمويل مالى لسداد الديون والقروض التى يحصل عليها المواطنين فى حالة عدم القدرة المالية على سداد هذه الديون وأيضاً التمويل بهدف العلاج فى داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

شروط تقديم المساعدت المالية

يوجد عدة شروط يجب إن تتوافر وذلك من أجل تقديم المساعدات المالية فى الديوان الملكي، حيث تتلخص هذه الشروط فى مجموعة السطور التالية:-

يجب إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

ينبغي إن يتوافر المستندات والأوراق المطلوبة التي تثبت احتياج المتقدم للمساعدات.

يجب إرفاق فى المعروض كافة الاسباب التي دفعت المواطن للحصول على المساعدة المالية.

ينبغي إن يقوم بكتابة فى بداية الطلب المتقدم بسم الله وتقديم التحية لخادم الحرمين الشريفين.

فى نهاية الطلب يجب كتابة الشكر لخادم الحرمين الشريفين.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية وعلاجية من الديوان الملكي السعودي 2022

يمكن إن يتم تقديم الطلب من خلال زيارة الديوان الملكي السعودي فى منطقة الهدأ 12911 بمدينة الرياض، أو من خلال الاتصال برقم الديوان الملكي السعودي وهو 800400000 أو من خلال الموقع الرسمي للديوان عبر القيام بالخطوات التالية:-