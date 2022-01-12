تسجيل دخول وزارة الشؤون البلدية والقروية momra.. خدمات الشؤون البلدية

تسجيل دخول وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث يستعلم العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، عن رابط تسجيل دخول منصة الوزارة للشؤون البلدية والقروية، حيث تعتبر الوزارة من أهم الوزارات الحكومية بالسعودية، حيث تهتم الوزارة بكافة الشؤون البلدية بالإضافة الي الأمانات المتعددة في المملكة، فهي أحد الوزارات التي تعد مسؤولة عن الإجراءات الخاصة بالتخطيط العمراني بجميع مدن السعودية، كما تضم الوزارة خدمات عن الاستعلام الخاص بالأراضي المجانية التي يتم منحها للمواطنين الذين ليس لهم مسكن مناسب، بالإضافة الي عدة نشاطات خدمية تقوم الوزارة، ويمكن الاستعلام عن أي خدمة تابعة للوزارة من خلال تسجيل دخول وزارة الشؤون البلدية والقروية.

تسجيل دخول وزارة الشؤون البلدية والقروية

يستطيع أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية تسجيل دخول وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة مجاناً، علي أن يتم الدخول الي المنصة بالخطوات التالية:

الدخول علي رابط الوزارة التالي: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

يجب الضغط على تبويب منصة “بلدي” والمتوفرة بأعلى الموقع.

يتوجب أن يتم الضغط على تسجيل الدخول إذا كان هناك حساب مُسجل من قبل، علي أن يتم الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وفي حالة عدم امتلاك المستفيد حساب بالموقع فيتم الضغط على تسجيل حساب جديد بالمنصة.

يجب علي المستفيد من المنصة أن يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المحدد لها.

ثم الضغط على تسجيل الدخول الي الموقع.

الاستعلام عن قطعة أرضي بمنصة الشؤون البلدية

وزارة الشؤون البلدية توفر خدمة الاستعلام عن قطعة أرض، سواء كانت قطعة الأرض داخل منطقة أو أي أمانة من أمانات المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه الخدمة الي تسهيل الاستعلام على المواطنين أو المستثمرين الذي لديهم رغبة في الحصول قطعة أرض سكنية من خلال الشراء، علي أن يتم الاستعلام بالخطوات التالية: