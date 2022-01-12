خطوات التسجيل فى دعم ريف للأسر الريفية وربات البيوت 1443 وشروط التسجيل

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التسجيل فى دعم ريف للأسر الريفية وربات البيوت 1443، حيث إن يوجد الكثير من المواطنين الذين يقومون بالبحث عبر شبكة الأنترنت عن الطريقة التى يتم التسجيل فيها فى برنامج الدعم الريفى والذي يقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن يقومون بمساعدة المواطنين على تطوير المشروعات الزراعية الخاصة بهم.
دعم ريف للأسر الريفية وربات البيوت 1443
برنامج الدعم الريفي هو أحد البرامج المقدمة من قبل وزارة الزراعة والمياة فى المملكة العربية السعودية إلى العديد من المواطنين الذين يرغبون فى إنشاء المشروعات التى تخص قطاع الزراعة فى المملكة، أو قطاع تربية المواشي والدواجن، وأيضاً يقوم ذلك البرنامج بعملية تمويل المشروعات الزراعية وذلك لتطويرها.
شروط الدعم الريفى
هناك عدد من الشروط التى لابد من توافرها وذلك من أجل التقديم فى البرنامج، ويتم التقديم فى البرنامج عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهى تتلخص فى السطور التالية:-
- يشترط إن يكون المتقدم لهذا البرنامج مواطن سعودي الجنسية.
- يمكن إن يتم السماح للمقيمين بالتقديم فى البرنامج فى حالة توافر بطاقة التنقل.
- يجب إن يكون المتقدم لهذا البرنامج غير موظف فى القطاع العام أو الخاص.
- بالنسبة لتنمية المشروعات لابد من إن يكون المشروع مسجل فى وزارة الموارد البشرية.
- فى حالة الرغبة فى فتح مشروع جديد يجب إن يقدم دراسة جدوي للمشروع.
- إن لا يزيد مقدار الربح من المشروع عن 6000 ريال سعودي ولا يزيد مقدار الدخل عن 59 الف ريال.
خطوات التقديم فى دعم ريف للأسر الريفية وربات البيوت 1443
يتم التقديم فى برنامج الدعم الريفي وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذة الخطوات تتلخص فى السطور التالية:
- الانتقال إلى موقع برنامج دعم ريف على شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار التسجيل الجديد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية ثم الأسم.
- تكتب بعد ذلك رقم الهاتف المحمول ثم البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- تكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالمشروع.
- رفع الأوراق والمستندات.
- تقوم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على زر التسجيل فى الدعم الريفي.
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