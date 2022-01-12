خطوات التسجيل فى دعم ريف للأسر الريفية وربات البيوت 1443 وشروط التسجيل

التسجيل فى دعم ريف للأسر الريفية وربات البيوت 1443، حيث إن يوجد الكثير من المواطنين الذين يقومون بالبحث عبر شبكة الأنترنت عن الطريقة التى يتم التسجيل فيها فى برنامج الدعم الريفى والذي يقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن يقومون بمساعدة المواطنين على تطوير المشروعات الزراعية الخاصة بهم.

دعم ريف للأسر الريفية وربات البيوت 1443

برنامج الدعم الريفي هو أحد البرامج المقدمة من قبل وزارة الزراعة والمياة فى المملكة العربية السعودية إلى العديد من المواطنين الذين يرغبون فى إنشاء المشروعات التى تخص قطاع الزراعة فى المملكة، أو قطاع تربية المواشي والدواجن، وأيضاً يقوم ذلك البرنامج بعملية تمويل المشروعات الزراعية وذلك لتطويرها.

شروط الدعم الريفى

هناك عدد من الشروط التى لابد من توافرها وذلك من أجل التقديم فى البرنامج، ويتم التقديم فى البرنامج عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهى تتلخص فى السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم لهذا البرنامج مواطن سعودي الجنسية.

يمكن إن يتم السماح للمقيمين بالتقديم فى البرنامج فى حالة توافر بطاقة التنقل.

يجب إن يكون المتقدم لهذا البرنامج غير موظف فى القطاع العام أو الخاص.

بالنسبة لتنمية المشروعات لابد من إن يكون المشروع مسجل فى وزارة الموارد البشرية.

فى حالة الرغبة فى فتح مشروع جديد يجب إن يقدم دراسة جدوي للمشروع.

إن لا يزيد مقدار الربح من المشروع عن 6000 ريال سعودي ولا يزيد مقدار الدخل عن 59 الف ريال.

خطوات التقديم فى دعم ريف للأسر الريفية وربات البيوت 1443

يتم التقديم فى برنامج الدعم الريفي وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذة الخطوات تتلخص فى السطور التالية: