إيداع حساب المواطن السعودي دفعة شهر يناير ونسبة المستفيدين الذين حصلوا علي الاستحقاق

أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج حساب مواطن في ديسمبر 2017 لتقديم دعم نقدي شهري لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​، فضلاً عن الدعم الجزئي لبعض الأسر ذات الدخل فوق المتوسط ​​، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة، وذلك لتمكين الأفراد من تلبية متطلبات مُعاليهم ، حيث يتيح البرنامج لكل مواطن التسجيل من خلاله للحصول على دعم نقدي شهري ، بشرط استيفاء معايير الأهلية وهي: محكوم أو مسجون.

أيداع حساب المواطن دفعة يناير

قام برنامج حساب مواطن باايداع يوم الاثنين الموافق عشرة يناير من الشهر الجاري واحد وتسعة مليار ريال سعودي، وذالك لدعم المستفيدين الذي أكتملت طلباتهم في هذا الشهر

ومن بين هؤلاء ، قد تم بلوغ عدد المستفيدين الذين أستوفوا أستحقاق الدفعة خمسين ألي عشرة وأربعة مليون مستفيد ومتابع ، مع مدفوعات التعويض بأثر رجعي بلغ مجموعه خمسة عشر مليون ريال سعودي من الدفعة السابق

ونتيجة لذالك، بلغ أجمالي المبلغ المدفوع للمستفيدين من البرنامج منذ أنشائة أكثر من مائة وأحدي عشر مليار ريال، منها تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.

عدد المستفيدين الذين أستوفوا الاستحقاق

كما بين عبدالله الهاجري مدير حساب مواطن أن بلوغ عدد المستفيد الذين تم دعمهم وتم الحصول عليه سبعة وسبعين بالمئة

كما يكون الف وواحد وستين ريال هو رقم دعم العائلة الواحدة، و أثنان مليون هو عدد كل رب عائلة متنوعين مايعادل أربعة وتسعون بالمئة .

وأكثر من ثمانية وأثنان مليون هو عدد مستفيدين متابعين ، أما عن عدد الذين أستوفوا معيار استحقاق هو مائة واربعة وعشرون ألف، كما يعد جملة كل من المستفيد الرئيسي

كما وضح الهاجري أن أثنان وتسعون بالمئة هي نسبة أرباب العائلات ، وثمانية بالمئة هي نسبة كل من ربات العائلات ، أما عن نسبة الاناث المستقلة هي أربعة وأربعين بالمئة، و نسبة الذكور المستقلة هي ستة وخمسين بالمئة.

كما قال أيضا أن جملة كلا من المستقلين الذين تم حصولهم على الاستحقاق هي أربعة وثمانين بالمئة ، والذين حصلوا علي أستحقاق جزئي نسبتهم ستة عشر بالمئة.

أنطلاق برنامج حساب مواطن