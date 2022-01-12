نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي و آلية احتساب المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، الآن يتسال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن كيفية التقديم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية احتساب المعاش، وكيفية حساب الدخل، وأكَّدت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، أن المستفيد يقدم طلب معاش الضمان الاجتماعي، إلى وزارة الموارد البشرية، عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية، أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض، كما وضعت شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات الموظفات و طريقة تسجيل المطلقة، حيث يرفق بنموذج الطلب، المستندات الثبوتية، إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية، وما يثبت الإعاقة، إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.



خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية

أن يقوم المتقدم تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إذا كانت أول مرة عليك إنشاء ملف شخصي من خانة مستفيد جديد. ثم بعد قم بتعبئة البيانات الشخصية، ومعلومات التواصل والعنوان. أنقر علي زر الخدمات الإلكترونية. ثم الإفصاح عن إجمالي الدخل، وإدخال بيانات الحساب البنكي. إدخال جميع البيانات، كدخل الأسرة، ثم ارفق جميع المستندات المطلوبة. وأخيرا يجب النقر علي أيقونة تأكيد بيانات الطلب، ثم الضغط علي زر تقديم الطلب.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت اللائحة التنفيذية، أن المستقل أو الأسرة، يستحقون المعاش إذا كان الدخل المحتسب، أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش. ثم يكون الدخل المحتسب للمستقل، أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري، بعد خصم ما مقداره 50% ، من قيمة الدخل المكتسب من خلال معادلة. الدخل المحتسب = (الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب). ثم يُضاف كل دخل محتسب جديد، لأي من أفراد الأسرة، إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة. يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً، بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل، أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة. وعند احتساب الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان للأسرة، يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لأسرته وذلك دون احتساب الزيادة المقررة له في حال كان هذا التابع يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو خارج السعودية.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجين

ضمن القرارات الجديدة والتي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد، قد تم الإقرار بعدة شروط لازم توفرها في المتزوجين لاستحقاق الضمان الاجتماعي، من توفر لديه إعاقة، وكما يجب ألا يمتلك الزوجان دخل كافي لتلبية احتياجاتهم، وأن تكون الأرملة متزوجة من زوج سعودي، وفي حال توفر هذه الشروط يمكن التقديم للحصول على الدعم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين

حددت أيضًا الوزارة شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين، وذلك ضمن نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والذي تضمن مجموعة من الشرو ط الجديدة الواجب توفرها في كل من تجاوز سن الـ 60 عامًا ويرغب بالحصول الدعم المقدم من قبل البرنامج، وجاءت شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين كما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية. ثم يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة. يجب ألا يكون له عائل أو مصدر دخل يساعده.

الفئات المستثناة من الضمان الاجتماعي

يستثنى المرأة الأجنبية المتزوجة بسعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

والجدير بالذكر أنه أوضحت اللائحة، أنه لا يدخل في احتساب الدخل الشهري، المساعدات العينية التي قد يحصل عليها المستقل، أو الأسرة –أو أحد أفرادها– من المؤسسات الاجتماعية، أو الصحية، إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة، وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة، ويتم تقسيم دخل العائل بالتساوي بين الأسرة، لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل أسرة.