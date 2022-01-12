نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة قوى أفراد تسجيل دخول 1443 اشتراك وإصدار تأشيرات العمل بشكل فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة قوى واحدة من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الموارد البشرية لأصحاب الأعمال في الداخل والخارج، من خلال التسجيل في منصة قوى أفراد، وبالتالي الاشتراك عبر تسجيل الدخول، وإصدار تأشيرات العمل المهنية والمؤقتة بشكل فوري، فقد استشعرت الوزارة أهمية وجود حلقة تواصل بين العاملين والمؤسسات التابعين لها، لذلك أطلقت منصة قوى، كما كان لها أهداف أخرى وهي تحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي من بينها ملاحقة التطور التكنولوجي، والتحول نحو التعاملات الرقمية من خلال إنشاء المنصات الرقمية التي تربط العاملين بالمنشآت، سواء الحكومية أو الخاصة، وفي سبيل ذلك مكنت المنشآت من التسجيل والاشتراك، عبر إنشاء حساب جديد في منصة قوى، وبالتالي سهولة تسجيل دخول منصة قوى أفراد متى دعت الحاجة وظروف العمل لذلك.

منصة قوى أفراد

تعد منصة قوى أحد المنصات الإلكترونية التي تخدم قطاع العمل الخاص؛ حيث تعمل على توطيد العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، عبر توفير الخدمات الإلكترونية التي يسهل الحصول عليها من خلال بعض الخدمات الميسرة، فقط يلزم التسجيل في منصة قوى أفراد، والاشتراك عبر إنشاء حساب جديد، عندها يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول ببيانات الحساب الشخصي، وإصدار التأشيرات وغيرها من الخدمات المتمثلة في:

التقرير الشهري للمنشآت.

الحصول على التأشيرات النسائية.

إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة فوريًا بدون تعقيد سواء للمنشآت الحديثة أو القديمة.

السرعة في إصدار التأشيرات الخاصة بزيارة العمل، والتأشيرات المتخصصة.

المساعدة على فتح ملف المنشأة للمواطنين والمستثمرين بشكل فوري.

التسجيل في منصة قوى

بإمكان صاحب العمل التسجيل في منصة قوى أفراد للمنشأة التي سبق لها التسجيل في المنصة، وأكدت الموارد البشرية أنه سيتم إتاحة التسجيل للمنشآت الحديثة في أقرب وقت، والتسجيل بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة قوى الرسمي. النقر على خيار التسجيل أعلى اليمين. الانتقال إلى صفحة التسجيل يتم اختيار تسجيل جديد. العمل على تسجيل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم المتابعة والنقر على خيار تأكيد بياناتي. المتابعة حتى يتم إنشاء حساب جديد. اشتراك صاحب الرقم الموحد، ثم سداد رسوم الاشتراك. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية والاختيار من بينها.

رقم قوى الموحد

وفرت وزارة الموارد البشرية طرق مختلفة للتواصل مع منصة قوى، حيث خصصت رقم قوى المجاني الموحد، حيث يتواصل المستخدمين مع خدمة العملاء وفريق الدعم الفني، وتقديم الاستفسارات في كافة الجوانب والخدمات التي تقدمها المنصة للمستخدمين، بالإضافة إلى رفع الشكاوى إذا لزم الأمر، كما يمكن التواصل مع الحساب الرسمي منصة قوى أفراد عبر تويتر.