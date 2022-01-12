رقم مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد وأرقام الواتساب والبريد اإلكتروني وجميعها سبل التواصل مع مؤسسة الأمير الخيرية، حيث يقوم اصحاب الحاجات وطالبي المعونات في التواصل مع مؤسسة الأمير ولتعرف على كيفية الإرسال الإلكتروني أو البريدي له لطلب المساعدات المالية أو شقق أو سيارات حسب حاجتهم، ويتم استقبال جميع طلبات المواطنين بكافة القنوات المتاحة ودراستها ويتم الرد خلال فترة ليست بالطويلة، تمتد حتى شهرمن إرسال الطلب.

“جوال” رقم مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد ( ديون – علاج – سكن) kingfahad.sa طلب مساعدات

يتم تقديم وتسجيل المساعدات من فقراء الوطن والمديونين وراغبي الحصول على المساعدات والتي تكون مقدمة للمؤسسات الموثوقة، حيث يتم تقديم العديد من المؤسسات التي تقوم بتقديم المساعدات الحقيقية للمواطنين ومنها الديوان الملكي السعودي ومؤسسات أبناء الاسرة المالكة ومؤسسات رجال الأعمال الخيرية الخاصة، حيث يتم توضيح الية خاصة بالتسجيل وطلب المعونة بينما تتضمن عددا من الشروط التي يجب تطبيقها لضمان صرف المساعدة وعدم رفض الطلب.

تسجيل مساعدات مؤسسة عبد العزيز بن فهد بن مقرن الخيرية

يتضمن تسجيل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عددا من المعايير، حيث يتم قبول طلبات المساعدة بالصيغة العادية للطلب على أن يتم تقديم البيانات الحقيقية للمواطنين عند الطلب وإرفاق الوثائق التي تضمن صحة طلب المعونة أو سداد الديون، ويكون التواصل عبر القنوات الرسمية ضمانا لوصول الطلب للمؤسسة وعدم ضياعه عند قنوات غير أكيده، ونقوم بعرض السبل المعلنة والمتاحة عن المؤسسة ليتم التواصل عليها، أرقام مكت المؤسسة أو رقم الواتساب أو البريد الإلكتروني، كما يتم التراسل البريدي عبر العنوان الرسمي لها.

المؤسسات الخيرية لتقديم المساعدات بالمملكة

توجد عدد من المؤسسات الموثوقة والتي لها اصحاب معلومين، بما يضمن مصداقيتها والتأكد من مصادر الدخل ومصارف الدعم والمستحقين، حيث يوجد العديد من الإعلانات عن مؤسسات غير حقيقية ويكون فيها غير مصداقية وتلاعب غير محمود وتقوم المملكة بمحاربتها بشتى السبل، وذلك لضمان حصول الفقراء على أموال الزكاة بالطريقة المروعة، ويوجد عدد من المؤسسات منها:

شكل ونموذج معروض طلب مساعدة (مرسل إلكترونيا أو عبر البريد)

يبدأ الطلب ب”بسم الله الرحمن الرحيم”

التحية “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”

مقدم إل “صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود”

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

أرقام مكتب الأمير وواتساب والبريد الإلكتروني والعنوان البريدي

يكون عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. بينما يكون رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

يتم التواصل على الأرقام المجانية من داخل المملكة : 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

: 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003. التواصل على “رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. منصة المؤسسة على تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

مؤسسة منطقة تبوك