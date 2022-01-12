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عمر شويل - جدة سلم رواتب الموظفين المدنيين 1443 وزارة الخدمة المدنية السعودية هو ما ينظم تحديد قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين بجميع القطاعات المدنية التابعة لوزارة الخدمة المدنية السعودية، حيث تختلف قيم هذه الرواتب تبعا للدرجة الخاصة بكل رتبة، حيث يتم تحديد الراتب الأساسي الخاص بجميع الموظفين في القطاعات المختلفة بشكل مسبق مع بداية كل عام بناء على على سلم الرواتب الذي تقوم بطرحه وزارة الخدمة المدنية السعودية، حيث تعتبر وزارة الخدمة المدنية من اهم الوزارات السعودية التي تقوم بتولى مهمة الاشراف على كافة الشئون الخاصة بالخدمة المدنية في جميع الوزارات والدوائر التابعة للحكومة السعودية بشكل عام، ونطرا لأهمية سلم رواتب المدنيين في السعودية نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الموظفين المدنيين في السعودية 1443 بناء على ما حددته الوزارة خلال الفترة الماضية.

رواتب المدنيين وزارة الخدمة المدنية السعودية 1443

تعتبر وزارة الخدمة المدنية هي المسئولة عن تحديد قيمة الرواتب التي يحصل عليها كافة الموظفين المدنيين في جميع القطاعات المدنية التابعة للحكومة السعودية، حيث كانت وزارة الخدمة المدنية قد تم صمها الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خلال السنوات الاخيرة، حيث تتولى العديد من المهام بالنسبة للقطاعات والدوائر المختلفة التي تنتمي اليها، حيث تقوم بالعمل على تحديد القواعد الخاصة بالعمل والوظائف ويتم تصنيفها الى فئات مختلفة، وبناء على ذلك يتم تحديد الرواتب التي يتقاضاها الموظفين المدنيين بجميع انحاء المملكة العربية السعودية ما هو سلم رواتب العسكريين الجديد بالبدلات 1443 بعد التعديل في السعودية.

سلم رواتب الموظفين المدنيين في السعودية 1443

وقد حددت وزارة العمل السعودية خلال الفترة الماضية مع بداية العام الجديد سلم رواتب الموظفين المدنيين بجميع القطاعات المدنية بكافة انحاء السعودية، حيث يحدد سلم الرواتب قيمة الراتب الخاص بكل موظف بناء على درجة العمل التي ينتمي اليها وطبيعة الوظيفة الخاصة به، كما تم الاعلان عن قيمة العلاوات السنوية التي يتم تقديمها لكل موظف تبعا للدرجة والمستوى الخاص به، والتي تختلف ايضا من درجة لأخرى، حيث تأتي رواتب الموظفين المدنيين في السعودية على نحو يتراوح ما بين 3000 ريال سعودي بالنسبة للدرجة الاولى، وحتى راتب 20855 ريال سعودي بالمسجل للدرجة الخامسة عشر.

جدول علاوات رواتب الموظفين للخدمة المدنية

المرتبة العلاوات السنوية الاولي 135 ريال. الثانية 165 ريال. الثالثة 190 ريال. الرابعة 230 ريال. الخامسة 265 ريال. السادسة 305 ريال. السابعة 365 ريال. الثامنة 415 ريال. التاسعه 470 ريال. العاشرة 510 ريال. 11 530 ريال. 12 570 ريال. 13 605 ريال. 14 700 ريال. 15 865 ريال.

كم سلم رواتب العاملين في المجال الصحي 1443

راتب الطبيب الاستشاري الدرجة الأولى يحصل على رابت 25.415 ريال.

الطبيب الاستشاري الدرجة الثانية يحصل على رابت 26.105 ريال.

والطبيب الاستشاري الدرجة الثالثة يحصل على رابت 26.800 ريال.

الطبيب الاستشاري الدرجة الرابعة يحصل على رابت 27.500 ريال

والطبيب النائب الدرجة الأولى يحصل على رابت 190.25 ريال.

الطبيب الدرجة الثانية يحصل على رابت 19.580 ريال.

و الطبيب الدرجة الثالثة يحصل على رابت 20.135 ريال.

رواتب الصيادلة بحسب رواتب الصحة الجديد 1443

الصيدلي الاستشاري الدرجة الأولى يحصل على رابت 16.060 ريال

راتب الصيدلي الدرجة الثانية يحصل على راتب 16.565 ريال

الصيدلي في الدرجة الثالثة يحصل على راتب 17.070 ريال

راتب الصيدلي في الدرجة الرابعة يحصل على راتب 17.575 ريال

سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية 1443

تختلف المبالغ في المستوى والدرجة، ما هو سلم رواتب الموظفين التعليميين في السعودية وكم قيمة العلاوة 2022 حسب الخدمة المدنية حيث يبلغ الراتب الشهري للدرجة الأولى لمساعد المعلم 5200 ريال سعودي، اما المعلم المعلم الممارس فراتبه هو 7570 ريال شهريًا، اما راتب المعلم المتقدم من المستوى الأول يصل الي 9950 فى حين راتب المعلم الخبير في المستوى الأول، والحاصل على شهادة الدكتوراه 12650 ريال.