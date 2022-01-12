مميزات قروض المتقاعدين البنك العربي والأوراق المطلوبة في المملكة

مميزات قروض المتقاعدين البنك العربي هي ميزة من مميزات البنك العربي السعودي المتاحة للمتقاعدين غير التمويل الشخصي وقروض الإسكان وقرض السيارات التي تخدم كثير من العملاء ويعمل على تلبية احتياجات عملائه من أفراد وشركات، ويعد البنك شركة مساهمة سعودية يوجد في الرياض غير فروع كثيرة منتشرة غير فرع لندن في الخارج غير فروع للرجال والنساء ومراكز لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و4 فروع متخصصة بخدمة الشركات، ويعتبر البنك العربي الوطني أحد أبرز البنوك في قطاع تمويل المشاريع والتمويل في السعودية من خلال صفقات تمويل المشاريع ويعرف البنك بشكل دقيق للسوق المحلية جعل منه مفضل لدعم متطلبات تمويل الشركات والمستثمرين في هذا القطاع، ويقدم البنك قروضا تعرف بالأحد الإضافي للمتقاعدين ويقوم البنك بسحب هذا الحد من صاحب التقاعد عند صرف الراتب الخاص به مقابل هذه العملية تكون الرسوم محددة، ويوجد لهم قروض من جميع البنوك الهامة في المملكة مثل شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة، كما يقدم البنك مميزات تأجيل القسط الخاص بالقرض بحد أقصى 3 مرات في خلال العام ومن الممكن أن يتم تقليل القيمة الخاصة بالقسط عن طريق زيادة الفترة الخاصة بسداد القرض، كما يمنح البنك العربي تأمين مجاني على حياته حتى نهاية سداده لقيمة القرض بالكامل، كما يتميز القرض الشخصي في البنك العربي بسرعة إجراءاته، يتيح البنك العربي أسعار فائدة مناسبة على القروض الشخصية وتمويل شخصي يتلاءم مع متطلباتك ورغبات مشروعك أو مخططك أيًا كان، ويتيح البنك العربي مهلة سداد للقروض الشخصية تمتد حتى 10 أعوام ويعطى مهلة سماح لسد قسط القرض الشخصي تمتد حتى شهر كامل، ويتيح خدمة التمويل الشخصي لأي فرد وبغير الحاجة لمن يضمنه.

مميزات قروض المتقاعدين البنك العربي

هامش ربح مميز. السهولة والمرونة في الحصول القروض بدون تعقيد البنك يقدم اعلي مبلغ للتمويل. فترة سداد طويله تصل إلى 60 شهر. مهلة لسداد القروض الشخصية وقد تمتد إلى 10 أعوام. يمكن تأجيل سداد عدد من الأقساط وتقديم فائدة تناسب القروض الشخصية. تقديم تمويل شخصي لأي فرد وبدون الحاجة لمن يضمنه يعفى ألوراثة من سداد القرض عند وفاة صاحب القرض. يمكنك إعادة التمويل بعد سداد 20 % من أصل التمويل.

الأوراق المطلوبة لقروض المتقاعدين البنك العربي

صورة من بطاقة إثبات الهوية أو صورة من جواز السفر. مفردات الراتب السنوي أو الشهري. خطاب من جهة العمل بها كل التفاصيل الخاصة بصاحب القرض.

والجدير بالذكر أن البنك يقدم القرض لجميع الموظفين في الجهات المعتمدة لدى البنك من القطاع الحكومي والخاصة يجب أن يكون عمر الشخص الذي يقدم الطلب 18 سنة فأكثر غير المتقاعدين ويقدم دفاتر شيكات وكشوف حساب وخدمات الخصم المباشر والأوامر الدائمة وأيضا بطاقات الائتمان والحوالات السريعة المحلية والدولية وغيرها الكثير من خدمات البنك العربي الوطني في المملكة، يمكنك تقديم طلب الحصول على التمويل الشخصي عن طريق زيارة إحدى فروع البنك العربي المنتشرة في المملكة العربية السعودية، أو يمكنك تقديم الطلب إلكتورنيًا عن طريق تطبيق العربي موبايل. يمكنك تحميل تطبيق العربي موبايل للأندرويد، كما يمكنك طلب التمويل الشخصي عن طريق الاتصال برقم خدمة عملاء البنك العربي وهي رقم البنك العربي الوطني المجاني: 8001244141.