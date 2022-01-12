نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة 2022 والاستعلام عن المقبولين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة 2022 مبالغ مالية تصرف بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على مرسوم ملكي يصدره خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان”، والجدير بالذكر هنا أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط موعد ثابت بل تصرف على حسب الوضع الاقتصاجي للمملكة ويتم تحديد قيمتها لكل مستفيد وفقاً لعدة معايير من ضمنها الدخل الشهري للأسرة وعدد أفردها والأحتياجات الأساسية لها وغيرها من المعايير الأخر، بالاضافة لذلك أيضاً فالمقبولين فى المساعدة المقطوعة تنطبق عليهم شروط تم الإعلان عنها بمعرفة وزارة الموارد البشرية، وسنقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بمقطوعة الضمان الاجتماعيى وشروط القبول فيها وموعد صرفها بالاضافة لطريقة تقديم طلب الاعتراض فى حالة الرفض.

شروط القبول فى منحة المساعدة المقطوعة 2022

هناك بعض الشروط التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية والخاصة بصرف المساعدة المقطوعة والمقبولين فيها وهي:

يشترط ان يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية. السن لا يقل عن 35 عام. الدخل الشهري لا يزيد عن 2500 ريال. الاقامة داخل السعودية. عدم مغادرة المملكة لفترات طويلة.

المقبولين فى دعم المساعدة المقطوعة 2022

أسر السجناء.

المطلقات والأرامل.

أم الأيتام.

أصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية.

أصحاب الدخل المحدود.

كبار السن.

الفاقدين لوظائفهم.

تقديم اعتراض على رفض طلب المساعدة المقطوعة

أوضحت الموارد البشرية أنه فى حالة رفض طلب المساعدة المقطوعة يمكن تقديم الاعتراض عبر صفحة وزارة الموار البشرية وذلك فى غضن 30 يوم من إعلان النتائج، وتقديم ألتماس للحصول على دعم المساعدة المقطوعة مع تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقية المواطن للحصول على الدعم.

والجدير بالذكر أيضاً يجب تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لتأكيد على أحقيتهم الحصول على الدعم، وتفادي مشكلة توقف صرف الدعم.

موعد صرف دفعة المساعدة المقطوعة الجديدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد ثابت خلال العام، بل يتم صرفها على حسب الوضع الاقتصادي للسعودية، ويذكر أن مع أنتشار فيرس كورونا مؤخراً قد تأثر أقتصاد دول العالم وأقتصاد السعودية أيضاً، وذلك ما قد تسبب فى تأخير صرف الدعم للمواطنين هذا العام، كما أنه يتم صرفه مرة واحدة فقط خلال العام.