أطلقت وزارة الداخلية السعودية بوابة إلكترونية تسمى أبشر للاستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين وهذا طبقا للهدف المستقبلي 2030 التي تسعى إليها المملكة السعودية وهي أن تكون الإجراءات الحكومية إلكترونية بالكامل؛ ولهذا عملت على إنشاء بوابة أبشر لتوفير الخدمات الرقمية دون الذهاب إلي مقر الوزارة، وفي هذا التقرير سوف نسلط الضوء على منصة أبشر وإجراءات تسلم جواز السفر عبر البريد السعودي لعام 2022.

إجراءات تسلم جواز السفر عبر البريد السعودي

قد تم طرح تساؤل عبر الحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد كان هذا التساؤل “أجريت تجديد جواز سفر هل ينبغي أن يكون القديم معي؟” “وكان رد المنصة أن عليها طباعة إشعار التجديد والتأكد من البريد السعودي لكي تستلم الإشعار والجواز عبر خدمة البريد السعودي واصل، وبذلك يصلك الجواز الذي تم تجديده ويمكنك أيضا التواصل مع فرع الجوازات لكي تتمكن من معرفة الإجراءات الخاصة باستلام أوراق الجواز من خلالهم”.

كيفية تجديد جواز السفر عن طريق منصة أبشر

يتم زيارة الرابط الخاص بمنصة أبشر. انقر على الخدمات الإلكترونية ثم حدد خيار تجديد جواز سفر. ومن الخدمة حدد اسم المستفيد. سيتم عرض البيانات والمعلومات الخاصة بالجواز. حدد مدة صلاحية الجواز وأيضا مكان استلام الجواز إما أن يكون من إدارة الجوازات أو عن طريق البريد السعودي. انقر بالموافقة على الشروط والأحكام. سيتم عرض صورة غير أصلية من الجواز للتأكد من البيانات. ستنتقل إلى الصفحة الخاصة لتأكيد الطلب اطبعها ليتم تسليمها إلى إدارة الجوازات أو البريد السعودي.

خطوات استلام جواز السفر عبر البريد السعودي