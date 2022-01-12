ما هو موقف المستفيدين بعد تغير الآيبان بعد 10 يناير؟ حساب المواطن يُجيب

بعد تغيير الآيبان قبل ١٠ يناير وضح برنامج حساب المواطن موقف المستفيدين بعد هذا التغيير، وقد جاء ذلك بعد أن تسائل أحد المستفيدين بأنه قد قام بتغير حسابه البنكي منذ ٢٠ يومًا وأنه لم يتم تحديثه حتى الآن، فما هو التصرف المناسب لهذا الموقف، وقد رد برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين من خلال موقع “تويتر” أنه إذا تم تغيير الآيبان البنكي الخاص بالمستفيد قبل حلول تاريخ ١٠ من يناير الجاري سوف يتم التحقق منه في دورة الدفع القادمة لشهر فبراير.

موقف المستفيدين من تغيير «الآيبان» قبل 10 يناير

أكد الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن للعناية بالمستفيدين أنه عند التحقق من تغيير الآيبان الخاص بالمستفيد سوف تصله رسالة نصية لإخباره وسيتم صرف الدعم إذا كان المستفيد مستحق على الآيبان السابق حتى يتم التأكد من الآيبان الذي تم تغييره، وقد أعلن حساب المواطن أنه في يوم الاثنين الموافق ١٠ يناير أنه قد تم إيداع ١.٩ مليار ريال ١٠.٤ مليون مستفيد من دعم برنامج حساب المواطن، وذلك لدفع مستحقات الدفعة ال٥٠ لشهر يناير 2022م، كما أعلن البرنامج من خلاله حسابه الرسمي على تويتر أن قيمة تعويضات الدفعات السابقة قد بلغت نحو 15 مليون ريال، وأن نسبة كبيرة من المستحقين حصلوا على الدعم ووصلت نسبتهم ٧٧%.

برنامج حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم يناير

أعلن برنامج حساب المواطن أنه قد تم بدء إيداع دعم شهر يناير للمستفيدين من دعم حساب المواطن الذين اكتملت طلباتهم، ومن خلال حسابه الرسمي على تويتر أكد أن الإيداع سيستمر خلال يوم الإثنين حتى نهاية اليوم، ويجب أن يكون المستفيد مستوفي الشروط الأهلية التي أقرها البرنامج مثل أن يكون سعودي الجنسية باستثناء ابن/ة المواطن، وكذلك الزوج أو الزوجة أصحاب الجنسيات الأخرى ومن يحمل بطاقة تنقل وأن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم بالمملكة ولا يقيم خارجها أكثر من ٩٠ يومًا وذلك خلال الـ١٢ شهرًا الماضية.