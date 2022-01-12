تعرف علي أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية 1443

يخدم معاش الضمان الإجتماعي الأسر التي تحتاج للدعم المادي وكذلك الأسر الأشد إحتياجاً داخل المملكة العربية السعودية ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية ليس هذا فحسب بل يساعدهم هذا المعاش على أن يكونوا أفراد منتجين عن طريق التدريب والتأهيل، استطاع الضمان الإجتماعي المطور تحديد الفئات المستحقة للدعم حتى يستفيد جميع المستحقين لهذا الدعم المقدم من قبل وزارة التنمية الإجتماعية للمواطنين السعودين.

الحالات التي تم إيقاف صرف الضمان الإجتماعي المطور لها

وضعت وزارة الموارد البشرية الشروط والتعليمات الخاصة بالحالات التي يمكنها الإستفادة من معاش الضمان الإجتماعي، ولكن هناك بعض المستفيدين قد تم إيقاف صرف الضمان الإجتماعي المطور لهم الدعم، فيما يلي سوف نوضح أسباب توقف الضمان:

يتوقف صرف الضمان الإجتماعي في حالة أن يكون المتقدم قد خالف شروط الإستحقاق لهذا الضمان.

في حالة تقديم البيانات الشخصية للفرد وكذلك للأسر بطريقة غير صحيحة ولم تثبت هذه البينات فعلياً.

يقوم الضمان الإجتماعي بتحديث بيانات المستفيدين إذا واجه التحديث مشكلة ما خلال 30 يوماً يتم إيقاف الضمان الإجتماعي حتى يتم إبلاغ المستفيد عن طلب التحديث من قبل الجهات المختصة.

وضعت وزارة التنمية الإجتماعية خطة تأهيلية للمعاش إذا لم يلتزم المستفيد بهذه الخطة يقوم الضمان بإيقاف المعاش.

يتم إيقاف معاش الضمان الإجتماعي للأشخاص الذين يستطيعون العمل ولم يتوجهوا للخدمات التي تقدمها الدولة من فرص العمل والتدريب والتوظيف المتوفرة إلكترونياً.

لا يستطيع الشخص المقيم داخل مراكز الإيواء السعودية من إستحقاق معاش الضمان الإجتماعي.

يتم إيقاف صرف الضمان الإجتماعي في حالة إذا كانت تلك رغبة المستحق، وكذلك في حالة الوفاة.

خطوات التقديم على معاش الضمان الإجتماعي