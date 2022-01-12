إليكم جميع طرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية 1443

يتمثل النشاط الأساسي لبنك التنمية الإجتماعية في القيام بالتمويل الإجتماعي بل واستمر البنك في التوسع حتى أصبح من أهم المؤسسات التمويلية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه تمكن البنك من إبراز مساهمته في قيام المنشآت الصغيرة ضمن غايات المملكة التنموية التي تطمح لها رؤية 2030، كما إستطاع البنك أن يقدم الخدمات الفنية وكذلك الإدارية لتلك المشاريع الصغيرة حتى يزيد من فرصة نجاحها وتقديمها بكفاءة عالية.

طرق التواصل مع بنك التنمية الإجتماعية

هناك العديد من الطرق التي جعلها البنك متاحة للمواطنين للتواصل معه في حالات رغبة المواطنين الاستعلام عن الخدمات المتاحة من خلال البنك، وكذلك في حالة وجود بعض الشكاوى من قبل العملاء:

يمكن التواصل مع بنك التنمية طوال 24 ساعة عبر الرقم التالي: 920008002.

كما يمكن مراسلة البنك عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .

يوفر بنك التنمية الإجتماعية خاصية التحدث مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

تستقبل فروع البنك المختلفة العملاء في مواعيد عمل رسمية طوال أيام الأسبوع بداية من الأحد حتى يوم الخميس حيث يبدأ العمل اليومي من الساعة 7:30 صباحاً إلى أن ينتهي في 2:30 عصراً.

كما يمكن التواصل مع بنك التنمية الإجتماعي عبر مركز الاتصال الوطني آمر من خلال الرقم 199099.

عبر مركز الاتصال الوطني آمر من خلال الرقم 199099. يمتلك بنك التنمية الإجتماعي صفحة رئيسية خاصة بالبنك عبر موقع “تويتر” حيث يستطيع العملاء التواصل مع البنك من خلال إرسال رسالة قصيرة.

الخطوات اللازمة في إنشاء حساب بنك التنمية الإجتماعية