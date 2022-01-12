نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية “الاسعار المُحدثة” إعلان ارامكو لأسعار يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زال البحث قائم من قبل الآلاف من المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة العربية السعودية عن سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يناير 2022، حيث قامت أرامكو عملاق النفط السعودي بعمل المراجعة الدورية الخاصة بأسعار الوقود في المملكة، والتي تتم بشكل دوري في بداية كل شهرميلادي، وبالتحديد في اليوم العاشر منه، وقد تمت المراجعة بالفعل قبل امس الاثنين 10 يناير 2022 وقد تم طرح اسعار جديدة للوقود ومستقاتة، وفي السطور القادمة نقدم لكم الاسعار الجديدة للوقود.

سعر البنزين الجديد في السعودية

أعلنت شركة أرامكو مساء الاثنين الموافق 10 يناير 2022م عن سعر البنزين الجديد في السعودية، وفقا لمراجعتها الدورية الخاصة بأسعار النفط، علما بأنه تم تطبيق أسعار البنزين الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء 11 يناير 2022م في جميع الأسواق المحلية ومحطات الوقود بالمملكة، وفي اطار هذا الموضوع تنصح شركة أرامكو المواطنين دائماً باستخدام نوع الوقود المناسب للسيارة الخاصة بهم، مع العلم أن بنزين 91 يناسب معظم السيارات الحديثة الموجودة في المملكة.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يناير 2022

أعلنت شركة أرامكو المعنية بشؤون البترول ومشتقاته في المملكة بشكل رسمي عن سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يناير 2022، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 95 بـ 2.33 ريال سعودي.

سعر اللتر بنزين 91 بـ 2.18 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال سعودي.

سعر الديزل بـ 0.63 ريال سعودي.

بينما جاء سعر الكيروسين بـ 0.70 ريال سعودي.

مع العلم أن هذه الأسعار سارية من يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير وسوف تستمر حتى 10 فبراير 2022 م.

ومن الجدير بالذكر أن مراجعة أسعار الوقود في المملكة السعودية يتم بشكل دوري وذلك لخفض تأثر المستهلك بالذبذبات المستمرة التي تحدث في أسعار التصدير، وهو ما جعل شركة أرامكو تقوم بتعديل أسعار البنزين ومنتجات الطاقة وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل الأسعار بما يصب في مصلحة المواطن، وفي هذا الصدد شددت وزارة التجارة على كافة المحطات بضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة، مؤكدة أنه هناك هيئة رقابية تتفقد الأسعار بجميع مناطق المملكة.