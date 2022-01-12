خصومات أسواق العثيم الأسبوعية في السعودية توفير يصل ل50٪

عروض وخصومات أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يعد من أهم الأسواق التجارية إنتشاراً ومبيعاً في المملكة ويوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً، ويسعي دائماً لإرضاء العملاء بعروض لا تقاوم وتصل ل50 ٪، ومنتجات وهدايا مجاناً، يتوافر به جميع السلع والمنتجات الأساسية لكل بيت وأسرة وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع العملاء كل هذا من أجل الحصول على إرضاء العملاء حيث يعتبر له شعبية جماهيرية عريقة داخل وخارج السعودية.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية الضرورية:

أرز الزوادة برمل مزة 10 كجم، لعمل الكبسة والبرياني السعودي يجب توافر أرز عالي الجودة ومضمون، السعر قبل العرض 36.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.

أرز عالي سيلا بسمتى عالي الجودة وطويل الحبة، (10كجم)، السعر قبل العرض 71.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.

صدور دجاج ساديا 450 جم، ساديا تشتهر بجودة منتجاتها وضمانها 100٪، بادر بالحصول على عرض التوفير إشتري واحدة وأحصل على واحدة هدية مجانية من دجاج ساديا، السعر قبل العرض 35.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على قسم الجبن والألبان:

جبن فيكتو دوبل كريم ذات مذاق رائع، السعر للكيلو داخل العرض 9.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن جرين لاند أبيض 1.5 كيلو، للإستمتاع بفطور شهي وأيضاً مغذي، السعر داخل العرض للعلبة 24.95 ريال سعودي.

حلاوة حلواني مع فستق مذاقها شهي للغاية لعمل السندوتشات للأطفال وتزيذ من طاقتهم، السعر للكيلو داخل العرض 15.50 ريال سعودي.

جبن جرين لاند بالقشطة السعر داخل العرض للكيلو 15.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنظفات: