عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية تصل ل50٪

العروض الأسبوعية لهايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، مازالت مستمرة وبقوة وخصومات هائلة ويتميز هذا الأسبوع بعرض التوفير خصومات تصل ل50٪، ومنتجات وهدايا مجانا، 1+1، 2+1، 2+2، لا تجعل العرض هذا الأسبوع يفوت، وتتميز بنده ايضاً بجودة جميع المنتجات بها وتوافرها في كل وقت وداخل كل الفروع المتواجدة في جميع أنحاء السعودية لتسهل على عملاءها الحصول على العرض المناسب في أي وقت، ويتواجد لهايبر بنده ايضاً العديد من الفروع في جميع الدول العربية، واليوم سوف نتناول عروض التوفير والخصومات الأسبوعية لهايبر بنده بالتفصيل.

عروض هايبر بنده على السلع والمنتجات الغذائية الضرورية:

السلع الغذائية أساس لكل بيت لذالك ميز هايبر بنده قسم السلع الغذائية بخصومات هائلة تصل ل 50٪ وأكثر وسوف نتناولها الأن بالتفصيل كما يلي :-

كفتة بقري برازيلي عالية الجودة وذات مذاق شهي ومضمونة 100٪، جاهزة على الشوي، السعر الكيو قبل العرض 38.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 26.95 ريال سعودي.

مفروم بقري برازيلي قليل الشحم، لعمل جميع الأطباق والمأكولات التي تحتاج للمفروم كالمكرونة البشاميل و الكفتة وغيرهم، السعر قبل العرض 38.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 25.95 ريال سعودي.

أرز هالي سيلا بسمتي 10 كجم، لعمل الكبسة والبرياني والماندي السعودي يجب توافر نوع أرز عالي الجودة كأرز هالي سيلا، السعر قبل العرض 71.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.

زيت هالي للطبخ وللقلي 1.5 لتر، السعر قبل العرض 15.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الجبن والألبان:

جبنة حلوم أسترا، عالية الجودة والمذاق السعر للكيلو قبل العرض 48.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 32.95 ريال سعودي.

جبنة إيدام/ دائرية فريكو هولندية، السعر للكيلو قبل العرض 79.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 44.95 ريال سعودي.

قشطة طازجة بدر، لا غني عنها في المطبخ السعر قبل العرض 22.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنظفات: