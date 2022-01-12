ننشر لكم خطوات حجز موعد أمانة الرياض وحجز موعد مع مسئول 1443 في الرياض، حيث تعد من الخدمات المميزة لإمكانية حجز موعد مع مكاتب مسؤولي أمانة الرياض وذلك ضمن المواعيد المجدولة وسنقدم لكم خطوات كاملة لحجز موعد مع أمانة الرياض.

طريقة حجز موعد أمانة الرياض

يمكن حجز موعد مع أمانة الرياض من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة من خلال خدمة حجز موعد مع المسئول وهي التي تتيح لك موعد مقابلة مسئوول من أجل إستكمال كل الخدمات اللازم إنجازها من خلال المسئول من خلال حجز موعد مع مسئولي منطقة الرياض.

الدخول على رابط أمانة منطقة الرياض

الإنتقال إلى الخدمات الإلكترونية وإدخال إسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها الإنتقال إلى خدمة موعد.

إختيار خدمة (حجز موعد مع مسؤول.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من أجل إتمام الحجز التابع لأمانة الرياض.

القيام بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة وفق التعليمات الهامة لتلك الخدمة الإلكترونية.

تحديد تاريخ ووقت الموعد الذي سيتم حجزه مع الأمانة.

تأكيد موعد الحجز؟

طباعة تذكرة الحجز والموافقة عليها وتحديد الموعد المحدد من أجل الإجتماع مع المسؤولين في التاريخ المعتمد لحجز الموعد.

شروط حجز موعد مع مسؤول أمانة الرياض

هناك مجموعة من الشروط والضوابط المعتمدة في أمانة مدينة الرياض لإتمام حجز المواعيد الإلكتروني.

حجز الوقت من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة الرياض.

الحضور في نفس التاريخ والوقت المحدد والتواجد قبل الموعد بنصف ساعة.

المشاركة في مركز خدمة الضيوف بأمانة الرياض.

العمل على إنتاج نسخة إلكترونية من الإرتباط والتأكد من صحة الحجز قبل الدخول للحجز.

حجز موعد مع مسئولي الرياض من خلال منصة بلدي.

الدخول على رابط منصة بلدي.

الإنتقال إلى خدماتي.

اختيار “احجز موعد مسبق”.

إدخال كل المعلومات والبيانات المطلوبة لحجز موعد.

تحديد نوع الخدمة وتحديد موعد مع مسئول أمانة الرياض.

اختيار الوقت والتاريخ المناسبين لحجز موعد مع مسئول الرياض.

النقر على “إرسال الطلب”.

طريقة إرسال شكاوي لأمانة الرياض

يمكن إرسال الشكاوي من خلال أمانة الرياض للإنتقال إلى “إرسال الشكاوي”

إدخال البيانات المطلوبة لتقديم الشكوى وهي الإسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكتابة الشكوى لتقديمه وإدخال رمز التحقق المرئي والعمل على إرسال.