نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر عبدالمجيد عبدالله.. رابط حجز تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر حفلة عبدالمجيد عبدالله الرياض. نقدم لكم تفاصليها ورابط حجز التذاكر بشكل مباشر من خلال هذا المقال. حيث يعود الفنان عبدالمجيد عبدالله في حفل جديد بعد معاناة مع مرض “المانيير”. والذي كان سببًا في توقفه عن إقامة الحفلات. لتُعلن شركة روتانا مؤخرًا عن إقامة حفل جديد للفنان عبدالمجيد عبدالله ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية. وتستمر فعالياته حتى شهر مارس المقبل. وفي غضون ذلك نستعرض معكم في الآتي تفاصيل أسعار و رابط حجز تذاكر عبدالمجيد عبدالله الرياض.

تذاكر عبدالمجيد عبدالله

قبل استعراض تذاكر حفل عبدالمجيد عبدالله المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض. نشير إلى أن الفنان الكويتي عبدالمجيد عبدالله كان قد أصيب مؤخرًا بمرض “المانيير” الذي منعه من إقامة أي حفلات غنائية. حيث تسبب هذا المرض في إضطراب بالأذن الداخلية. وهو الأمر الذي تسبب في إصابته بعد الإتزان الجسدى والدوار والطنين. ليغيب الفنان عبدالمجيد عبدالله عن الحفلات لفترة كبيرة.

تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله الرياض

تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله الرياض. كثر البحث عليها مؤخرًا وذلك عقب إعلان المستشار تركي آل شيخ رئيس الهئية العامة للترفيه على حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” إقامة حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله ضمن فعاليات موسم الرياض. قائلًا “لهذه الليلة المصاحبة لأحداث الموسم معاني كثير وجمهور متعطش لها في كل اصقاع الأرض”. مشيرًا في تغريدته إلى أنه أقنع الفنان الكويتي عبدالمجيد عبدالله بإقامة حفل له بموسم الرياض هذا الشهر. والتي تأتي تحت عنوان “ليلة العودة”.

حجز تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله موسم الرياض

حفل الفنان الكويتي عبدالمجيد عبدالله يقام يوم الثامن والعشرين من شهر يناير ضمن فعاليات موسم الرياض. ويمكنكم حجز تذاكر الحفل من خلال رابط موقع موسم الرياض عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق توكلنا عن طريق شراء التذكرة من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض ومشاركتها عبر تطبيق توكلنا. والتي تظهر لك فور حجزها في قسم الأحداث.

أماكن بيع تذاكر عبدالمجيد عبدالله

يمكنكم أيضًا الحصول على تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله من خلال أماكن البيع المطروح فيها تذاكر موسم الرياض. وهى السلام مول بالرياض. والنخيل مول والحياة مول. وأيضًا بانوراما مول في مدينة الرياض.