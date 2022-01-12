نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa بالنفاذ السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية، بالإمكان الوصول إليها بتسجيل الدخول بواسطة نفاذ، وذلك على الموقع الإلكتروني بالبنك على الويب او الجوال، وينتفع جميع عملاء البنك من الخدمات، ويتم بعد حجز موعد البنك لزيارته بهدف إكمال التعاملات في أوقات العمل الرسمي، ويتمكن المراجعين من اختيار تاريخ وساعة للموعد المرغوب فضلاً عن تحديد الفرع الأقرب التابع للبنك.

الهدف من خدمة المواعيد هو إتاحة مواعيد مجدولة مسبقاً، يدشنها المستفيدين لغرض التوجه إلى البنك الرئيسي او أحد فروعه، ثم الاستفادة من الخدمات وإنجاز التعاملات المنوطة بموظفي البنك في إتمامها للعميل. ويجب القدوم وفق الموعد المحدد في أيام الدوام الرسمي للبنك في جميع فروع بنك التنمية وأوقاته في 7:30 صباحاً إلى 2:30 مساءً، من الأحد إلى الخميس.

حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية نفاذ

للبحث عن موعد في بنك التسليف، يرجى إتباع الخطوات التالية لحجز موعد مراجعة عبر الموقع الإلكتروني sdb.gov.sa لبنك التنمية بشكل مسبق لزيارة فروع بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

ادخل رابط بنك التنمية الاجتماعية( بنك التسليف) بواسطة النفاذ الموحد بالبيانات المسجلة في ابشر

انقر على الخدمات الإلكترونية ومنها إلى حجز موعد لزيارة الفرع بالنقر عليها

اضغط على إضافة موعد

ستقوم الآن بحجز موعد جديد بتحديد الفرع ثم تاريخ الزيارة

اضغط على أيقونة تحميل المواعيد التي تزامن التاريخ الذي قمت بتحديده

أختار احد الأوقات المضللة بالأخضر لزيارة الفرع فيه.

حدد نوع الخدمة المراد إنجازها عند زيارة فرع البنك يلي ذلك الضغط على أيقونة حفظ الموعد

ان تنفيذ خطوات الحجز أعلاه بحذافيرها سيحقق للعميل حجز موعده الخاص في البنك بالطرق الإلكترونية بعد تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الموحد ببيانات الهوية المسجلة في أبشر.

كيف أحجز حجز موعد في بنك التنمية عبر الجوال

أدناه توضيح مفصل لطريقة حجز موعد إلكتروني في بنك التسليف عن طريق الجوال.

اكتب في محرك البحث بنك التسليف

أدخل على رابط أول نتيجة في محرك البحث جوجل

أدخل بوابة التقديم الالكتروني بالضغط على دخول

سجل دخولك بواسطة النفاذ الموحد

سجل دخولك ببيانات اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول

أدخل كلمة المرور المؤقتة التي يرسلها موقع البنك على هاتفك الخاص ثم النقر على متابعة

استكمل نفس الخطوات الموضحة في الفقرة السابقة لحجز موعدك النهائي في البنك.

رابط بنك التنمية الاجتماعية المباشر لحجز موعد مسبق

يمكن الإنتقال مباشرة لصفحة رابط حجز موعد بنك التسليف لتحديد موعد في البنك بدون أي صعوبة،، وبمجرد الدخول على الرابط المذكور يتم تحويل المستخدم الى خدمة طلب موعد ليقوم بالتالي بمليء نموذج الاستمارة بإدخال البيانات المطلوبة في حقولها، حتى يتمكن إرسال الموعد واعتماده وفق التاريخ المسجل والوقت المناسبين لترتيب زيارة مجدولة في بنك التنمية الاجتماعية بكل أذرعه المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

أوقات دوام بنك التسليف السعودي

يفتتح بنك التنمية الاجتماعية جميع فروعه في السعودية سواء في فرع الرياض أو الإحساء او المدنية المنورة أمام المراجعين من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون أوقات العمل من الساعة السابعة صباحاً إلى الثانية والنصف بعد الظهر، ولابد من حجز موعد مسبق قبل زيارة احد فروع البنك المذكور.

تأسس بنك التسليف والذي اصبح رسميا بن التنمية الاجتماعية وهو احد البنوك الرائدة في المملكة والمعروف بخططه التمويلية للمنشآت الصغيرة وللأفراد عبر قروض ميسرة إذ لدى البنك أهداف تنموية، في 1971م.