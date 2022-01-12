نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة و تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة وكيفية حساب التكاليف الخاصة بالعدادات السكنية أو التجارية أو لأي غرض أخر . ويتم حساب فواتير الكهرباء و تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد . كما بجانب ذلك التعرف من خلال الموقع الرسمي لشركة كهرباء السعودية علي أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد . وذلك لأنواع الجهد المختلفة من عدادات الكهرباء بدايةً من فئة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 200 أمبير . وصولاً إلي أقل فئة وهي رسوم تركيب عداد الكهرباء 70 أمبير كذلك بجانب التعرف علي خطوات طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك ملكية من موقع شركة كهرباء السعودية . بجانب ما هي الشروط الخاصة بتركيب عداد كهرباء جديد داخل السعودية كافة التفاصيل نتعرف عليها داخل المقال .
حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة المقررة من شركة كهرباء السعودية
من خلال موقع شركة كهرباء السعودية وقائمة خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . يتم حساب أي تكاليف متعلقة بفواتير الكهرباء وأيضاً ما يخص تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد . ذلك فيما يخص أي مسكن داخل السعودية أو أذا ما كانت التكاليف المراد حسابها لأي منشأة تجارية أو منشأة دينية . كما أن أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد والتي يتم التقديم عليها من خلال موقع شركة كهرباء السعودية الرسمي . وبعد الموافقة علي طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك ملكية أو بصك ملكية . يتم دفع رسوم تركيب عداد جديد عبر الحساب البنكي الخاص بالشركة والذي يكون موضحاً . في استمارة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد .
كيف يتم طلب تركيب عداد كهرباء جديد بالسعودية علي موقع الشركة
يتم تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية علي موقع شركة كهرباء السعودية . وذلك عبر الخطوات التالية :-
- طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك هي خدمة يتم تقديمها لمواطنين السعودية وللحصول عليها . يجب أن تكون شروط السلامة والأمان قد تمت في المسكن .
- كما يتم التقديم علي طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك بالحصول علي شهادة التنسيق قبل رخصة البناء .
- ضرورة الحصول علي الشهادة لكي ما يكون موضحاً بها أدوار المبني وعدد وحداته .
- كذلك بجانب قبل دفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد يجب تقديم صورة عن الترخيص المبدئي للمبني من هيئة البلدية .
- بعد تلك الخطوات يتم تقديم طلب الحصول علي خدمة توصيل التيار الكهربائي وبعدها دفع قيمة . أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بحساب الشركة بالبنك .
شروط تركيب عداد كهرباء جديد لغرض المسكن بالمملكة العربية السعودية
قبل دفع أي تكاليف أو تقديم طلب تركيب عداد كهرباء ومعرفة رسومه من خلال حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . يجب أولاً تطبيق الشروط المنصوص عليها لتركيب عداد كهرباء وهي كالتالي :-
- تنفيذ كافة الشروط الخاصة بالسلامة والأمان داخل المسكن وهي تركيب العوازل .
- كما يجب التأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال داخل المسكن ليتم تركيب عداد الكهرباء .
- كذلك بجانب أن الموافقة علي تركيب عداد الكهرباء يكون للأماكن المهيئة للمسكن والمسموح بها بتملك العقارات .
- أيضاً يجب أن تكون الرخصة الخاصة بالبناء قد تم تصديقها من الجهات المختصة بذلك .
- يجب أن يتم الموافقة من وزارة الدعوة والإرشاد وذلك لكافة المنشآت والمرافق الدينية وكذلك بجانب موافقة وزارة الأوقاف .
- كما تختص هيئة المدن الصناعية بالموافقة علي تركيب عداد كهرباء جديد لكافة المنشآت الصناعية .
- وزارة البيئة والمياه تقوم بالإشراف علي تركيب عداد كهرباء جديد علي كافة المنشآت الصناعية بجانب الهيئة .
- بعد تنفيذ كافة الشروط السابقة يتم تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية . ويتم بعدها دفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد الموضحة باستمارة الطلب .
أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد 200 أمبير بالسعودية
تحددت قيمة أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد لفئة عداد الكهرباء 200 أمبير علي النحو التالي :-
- تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 200 أمبير رسوم تركيب 250 ريال مضاف له 175 ريال لكل ك.أ.ف .
- كما أن تركيب عداد كهرباء 200 أمبير بقوة 76.2 فولت سعره 11430 ريال سعودي .
- كذلك القيمة المحددة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 200 أمبير قوته 230/400 فولت سعره 24150 ريال .
تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية فئة 100 أمبير
تحددت الرسوم المقررة لفئة عداد الكهرباء 100 أمبير من شركة كهرباء السعودية علي النحو التالي :-
- تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 100 أمبير رسوم الإيصال ك.أ.ف هي 165 ريال مضاف لها رسوم 250 ريال خدمة التوصيل
- كما أن تركيب عداد جهد 38.1 ك.أ.ف وقوته 220 فولت التكاليف الخاصة به هي 1350 ريال سعودي .
- كذلك تحددت أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد فئة 100 أمبير/69 ك.أ.ف بجهد 230/400 سعره 3620 ريال .
حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة المحددة لفئة عداد الكهرباء 70 أمبير
- قيمة التكلفة المحددة لتركيب عداد كهرباء جديد 70 أمبير بقوة 200 فولت قيمته 1600 ريال سعودي .
- كما أن تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 70 أمبير بجهد 230/400 بعدد 48.3 فولت بسعر 4589 ريال سعودي .
- أما الرسوم الخاصة بتوصيل عداد كهرباء جديد 70 أمبير تحددت بقيمة 250 ريال سعودي .
حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة الخدمة التي تقدمها شركة كهرباء السعودية . والتي تم من خلالها حساب أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بجانب حساب . تكلفة فاتورة الكهرباء الجديدة وكل ما يخص عداد الكهرباء والتيار الكهربائي داخل السعودية .