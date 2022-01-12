نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة و تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة وكيفية حساب التكاليف الخاصة بالعدادات السكنية أو التجارية أو لأي غرض أخر . ويتم حساب فواتير الكهرباء و تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد . كما بجانب ذلك التعرف من خلال الموقع الرسمي لشركة كهرباء السعودية علي أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد . وذلك لأنواع الجهد المختلفة من عدادات الكهرباء بدايةً من فئة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 200 أمبير . وصولاً إلي أقل فئة وهي رسوم تركيب عداد الكهرباء 70 أمبير كذلك بجانب التعرف علي خطوات طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك ملكية من موقع شركة كهرباء السعودية . بجانب ما هي الشروط الخاصة بتركيب عداد كهرباء جديد داخل السعودية كافة التفاصيل نتعرف عليها داخل المقال .

حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة المقررة من شركة كهرباء السعودية

من خلال موقع شركة كهرباء السعودية وقائمة خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . يتم حساب أي تكاليف متعلقة بفواتير الكهرباء وأيضاً ما يخص تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد . ذلك فيما يخص أي مسكن داخل السعودية أو أذا ما كانت التكاليف المراد حسابها لأي منشأة تجارية أو منشأة دينية . كما أن أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد والتي يتم التقديم عليها من خلال موقع شركة كهرباء السعودية الرسمي . وبعد الموافقة علي طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك ملكية أو بصك ملكية . يتم دفع رسوم تركيب عداد جديد عبر الحساب البنكي الخاص بالشركة والذي يكون موضحاً . في استمارة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد .

كيف يتم طلب تركيب عداد كهرباء جديد بالسعودية علي موقع الشركة

يتم تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية علي موقع شركة كهرباء السعودية . وذلك عبر الخطوات التالية :-

طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك هي خدمة يتم تقديمها لمواطنين السعودية وللحصول عليها . يجب أن تكون شروط السلامة والأمان قد تمت في المسكن . كما يتم التقديم علي طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك بالحصول علي شهادة التنسيق قبل رخصة البناء . ضرورة الحصول علي الشهادة لكي ما يكون موضحاً بها أدوار المبني وعدد وحداته . كذلك بجانب قبل دفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد يجب تقديم صورة عن الترخيص المبدئي للمبني من هيئة البلدية . بعد تلك الخطوات يتم تقديم طلب الحصول علي خدمة توصيل التيار الكهربائي وبعدها دفع قيمة . أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بحساب الشركة بالبنك .

شروط تركيب عداد كهرباء جديد لغرض المسكن بالمملكة العربية السعودية

قبل دفع أي تكاليف أو تقديم طلب تركيب عداد كهرباء ومعرفة رسومه من خلال حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . يجب أولاً تطبيق الشروط المنصوص عليها لتركيب عداد كهرباء وهي كالتالي :-

تنفيذ كافة الشروط الخاصة بالسلامة والأمان داخل المسكن وهي تركيب العوازل . كما يجب التأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال داخل المسكن ليتم تركيب عداد الكهرباء . كذلك بجانب أن الموافقة علي تركيب عداد الكهرباء يكون للأماكن المهيئة للمسكن والمسموح بها بتملك العقارات . أيضاً يجب أن تكون الرخصة الخاصة بالبناء قد تم تصديقها من الجهات المختصة بذلك . يجب أن يتم الموافقة من وزارة الدعوة والإرشاد وذلك لكافة المنشآت والمرافق الدينية وكذلك بجانب موافقة وزارة الأوقاف . كما تختص هيئة المدن الصناعية بالموافقة علي تركيب عداد كهرباء جديد لكافة المنشآت الصناعية . وزارة البيئة والمياه تقوم بالإشراف علي تركيب عداد كهرباء جديد علي كافة المنشآت الصناعية بجانب الهيئة . بعد تنفيذ كافة الشروط السابقة يتم تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية . ويتم بعدها دفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد الموضحة باستمارة الطلب .

أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد 200 أمبير بالسعودية

تحددت قيمة أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد لفئة عداد الكهرباء 200 أمبير علي النحو التالي :-

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 200 أمبير رسوم تركيب 250 ريال مضاف له 175 ريال لكل ك.أ.ف . كما أن تركيب عداد كهرباء 200 أمبير بقوة 76.2 فولت سعره 11430 ريال سعودي . كذلك القيمة المحددة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 200 أمبير قوته 230/400 فولت سعره 24150 ريال .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية فئة 100 أمبير

تحددت الرسوم المقررة لفئة عداد الكهرباء 100 أمبير من شركة كهرباء السعودية علي النحو التالي :-

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 100 أمبير رسوم الإيصال ك.أ.ف هي 165 ريال مضاف لها رسوم 250 ريال خدمة التوصيل

100 أمبير رسوم الإيصال ك.أ.ف هي 165 ريال مضاف لها رسوم 250 ريال خدمة التوصيل كما أن تركيب عداد جهد 38.1 ك.أ.ف وقوته 220 فولت التكاليف الخاصة به هي 1350 ريال سعودي .

كذلك تحددت أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد فئة 100 أمبير/69 ك.أ.ف بجهد 230/400 سعره 3620 ريال .

حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة المحددة لفئة عداد الكهرباء 70 أمبير

قيمة التكلفة المحددة لتركيب عداد كهرباء جديد 70 أمبير بقوة 200 فولت قيمته 1600 ريال سعودي . كما أن تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية 70 أمبير بجهد 230/400 بعدد 48.3 فولت بسعر 4589 ريال سعودي . أما الرسوم الخاصة بتوصيل عداد كهرباء جديد 70 أمبير تحددت بقيمة 250 ريال سعودي .

حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة الخدمة التي تقدمها شركة كهرباء السعودية . والتي تم من خلالها حساب أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد بجانب حساب . تكلفة فاتورة الكهرباء الجديدة وكل ما يخص عداد الكهرباء والتيار الكهربائي داخل السعودية .