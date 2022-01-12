نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج السيدات رخصة قيادة في السعودية بدون اختبار وشروطها والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج السيدات رخصة قيادة في السعودية بدون اختبار وأهم الشروط المطلوبة، بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، أصبحت النساء تبحث جاهدة عن طريقة إستخراج رخصة قيادة، فمنذ لحظة إصدار قرار السماح للمرأة بالقيادة بدأت النساء بالمملكة إلي الإلتحاق بمدارس لتعليم القيادة. لكي يتمكنوا من إستخراج رخصة، والسماح لهم بالقيادة بشكل رسمى. ونظراً أعم الحكومة السعودية على تحويل جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين إلى الصورة الرقمية الإلكترونية. نجد أن أصبح من السهل على السيدات أخذ موعد عبر موقع أبشر دون الحاجة إلى الخروج من المنزل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أيضاً الخطوات المطلوبة لذلك. كما يمكنك التعرف أيضاً على إصدار وتجديد رخصة العمل إلكترونياً وشروطها والاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل.

استخراح السيدات رخصة قيادة

تبحث الكثير من السيدات عن الشروط المطلوبة لإستخراج رخصة قيادة وفيما يلى أهم الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون سن المرأة التي تبحث عن الرخصة لا يقل عن ١٨ عام، في حالة الرغبة بإستخراج رخصة قيادة خاصة. كما يجب أن يكون سن المرأة لا يقل عن ٢٠ عام، وذلك في حالة الرغبة في الحصول على رخصة قيادة عامة. وكذلك يجب أن تكون المرأة التي تريد إستخراج الرخصة خالية من أي أمراض، من الممكن أن تمنعها من القيادة بشكل أمن، وتقديم كشف طبى يؤكد ذلك. هناك اختبار نظري للقيادة ينبغى إجتيازه. يشترط عدم وجود اي سوابق جنائيةللمرأة التى تريد استخراج الرخصة. لابد من تسديد الغرامات المرورية. ينبغي سداد جميع الرسوم المطلوبة لإستخراج الرخصة.

أهم الأوراق المطلوبة

معرفة الأوراق المطلوبة لإستخراج رخصة قيادة للسيدات يعتبر أمر مهم في حالة رغبة المرأة على الحصول على الرخصة واستخراجها بشكل سريع، ودون أي تعطيل، والأوراق المطلوبة:

طريقة استخراج رخصة قيادة للسيدات بشكل سليم في السعودية

ينبغي التقديم في مدرسة قيادة، ثم التقدم بطلب استخراج الرخصة، وسداد الرسوم المطلوبة، ثم بعدها يتم الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور، ثم يتم اجتياز الإختبار النظري والعملي، وبعدها يتم استخراج الرخصة.

كيفية استخراج الرخصة بدون اختبار

تستطيع استخراج رخصة قيادة بدون اختبار للسيدات عن طريق أخذ موعد إلكتروني، وعليك القيام ببعض الخطوات الأتية :

أولا القيام بالدخول على بوابة أبشر الإلكترونية التي تقدم خدماتها عن طريق وزارة الداخلية السعودية.

ثم تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور وكتابة الرمز المرئي، وتستطيع عمل حساب جديد عن طريق كتابة البيانات الشخصية ثم المتابعة.

اختيار الخدمات المرورية وبعدها الضغط على خيار حجز مواعيد.

ثم القيام بإضافة الجهة التي ترغب في الحجز بها وبعدها القيام بتحديد الموعد ثم التأكيد عليه.

الرسوم المطلوبة للحصول على رخصة قيادة للسيدات بالمملكة

كما قمنا بعرض طريقة استخراج السيدات في المملكة العربية السعودية رخصة قيادة بدون اختبار. وكذلك قدمنا لكم الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة وأيضاً أهم الأوراق والمستندات. سوف نقدم لكم الآن الرسوم المطلوبة للحصول على الرخصة كما يلي: