شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ومتى يتوقف صرف معاش الضمان

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي ومتى يتوقف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، كل هذه أسئلة تدور في ذهن وتفكير المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي تم تطويره لكي يستحوذ أكبر عدد من المستحقين للدعم، ويفتح المجال أمام ملايين الأسر للتسجيل ولكن بشروط جامعة مانعة، شروط يتم من خلالها دراسة الحالة المتقدمة للحصول على الدعم ومعرفة هل تستحق الدعم أم لا.

كما أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يقوم بعملية فلترة للموجودين حالياً في النظام القديم، لذلك هو يقوم بعمل حوكمة جديدة للمستفيدين، كل هذا بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، واستبعاد من لا يستحق الدعم، كما أن المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حريصة كل الحرص على تقديم الدعم الكامل لهذه الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، والعمل على دمج هذه الفئات ليصبحوا فاعلين في المجتمع وقادرين على العيش حياة كريمة في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

من هم المستحقون لمعاش وراتب الضمان وما هي الفئات التي يشملها الضمان كل ذلك سوف نتعرف عليه فيما يلي:-

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية. مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. أن يكون دخل الأسرة أقل من الدخل المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة. تقديم كافة المستندات المطلوب استيفائها والمتعلقة بالصحة والتعليم. الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين منهم. ألا يكون مقدم الطلب مقيم في أحد الدور أو مراكز الإيواء التابعة للحكومة. عدم امتلاك المتقدم لأصول ذات قيمة عالية.

متى يتوقف صرف معاش الضمان

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى وقف معاش الضمان فما هي هذه الأسباب، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي:-

إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق السابقة. إذا ثبت للوزارة عدم صحة البيانات التي قدمها الراغب في المعاش. عدم تحديث البيانات التي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن 30 يوم من تاريخ إبلاغ المستحق بالتعديل. إذا تبين أن المستحق القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة التأهيل الموضوعة. إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لم يبحث عن فرصة عمل أو لم يقدم في منصات التوظيف المعتمدة، أو إذا ثبت عدم قبوله لعمل مناسب. إقامته في أحد الدور أو مراكز الإيواء بشكل دائم. إذا تنازل المستحق عن المعاش. وفاة المستحق للمعاش

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد