شركة أرامكو: ارتفاع اسعار النفط بالمملكة العربية السعودية وهذه هي الأسعار الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار النفط اليوم: شهدت محركات البحث جوجل Google منذ يومين بحثاً كبيراً عن أسعار النفط الجديدة بالمملكة العربية السعودية، في بداية العام الجديد 2022، والتي تصدرها شركة أرامكو السعودية كل شهر في اليوم العاشر منه، والتي شهدت ارتفاعاً طفيفاً في سعر اللتر لجميع المحروقات، ولا تزال الأسعار غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في أسعار النفط العالمية، وإلى أن تستقر الأسعار يجب متابعة التداولات اليومية لأسعار النفط والتعرف على سعر الإغلاق العالمي.

سبب زيادة سعر النفط بالمملكة العربية السعودية في بداية العام 2022

الجدير بالذكر أن تداولات في سوق النفط السعودي والتي تصدرها شركة أرامكو للمحروقات بالمملكة العربية السعودية شهدت ارتفاعاً منذ يومين وحتى الآن، وذلك بسبب تأثير فيروس أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في بعض البلاد وانتشاره السريع، والذي سيؤدي على المدى القصير في زيادة أسعار المحروقات بشكل عام في المملكة العربية السعودية وباقي دول العالم، وسوف نكشف لكم أسعار النفط الحالية بالسعودية.

سعر المحروقات اليوم بالمملكة العربية السعودية ومقارنتها بأسعار ديسمبر 2021

وقد شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً طفيفاً في بداية العام الميلادي 2022 عن نهاية العام الماضي ديسمبر 2021 حيث ارتفع الأسعار المحروقات بالنسب التالية:

بنزين 95: 0.03 ر. س

0.03 ر. س بنزين 91: 0.03 ر. س

0.03 ر. س كيروسين: 0.10 ر. س

0.10 ر. س ديزل: 0.13 ر. س

0.13 ر. س غاز البترول: 0.05 ر. س

حيث اصدرت شركة أرامكو الأسعار الجديدة 2022 مقارنةً بأسعار ديسمبر 2021 كالتالي:

يناير 2022 ديسمبر 2021 المحروقات النوع الوقود سعر اللتر المحروقات النوع الوقود سعر اللتر بنزين 95 2.33 ر.س بنزين 95 2.30 ر.س 91 2.18 ر.س 91 2.15 ر.س كيروسين 0.70 ر.س ك يروسين 0.60 ر.س ديزل 0.63 ر.س ديزل 0.50 ر.س غاز البترول 0.75 ر.س غاز البترول 0.70 ر.س

والمنتظر أن المملكة العربية السعودية سستعامل بهذه الأسعار حتى الشهر الميلادي القادم فبراير لحين متابعة اسعار النفط عالمياً، وتراجع جائحة فيروس كورونا ومتحوراتها الجديدة “أوميكرون” التي انتشرت في دول العالم، ومتابعة التداولات في البورصة العالمية واسعار برميل النفط عالمياً.