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عمر شويل - جدة موعد صرف المكافأة السنوية والاستعلام عنها عبر فارس وسلم رواتب المعلمين الجديد. حيث إنه أكثر مايشغل بال جميع موظفي الدول في القطاع الحكومي بإختلاف وظائفهم وكذلك درجاتهم. حيث إنه مع بداية العام الميلاد الجديد يتم السؤال من مختلف المواطنين حول موعد نزول العلاوة السنوية وكذلك قيمتها. كما إنه من الجدير بالذكر أن العلاوة السنوية كانت تصدر مع بداية كل عام هجري ولكن مع حلول عام 2016 تم تغيير هذا القرار. وأصبح موعد نزول العلاوة السنوية في أول كل عام ميلادي. ونظراً لأهمية هذة العلاوة في زيادة الراتب الشهري للموظفين وكذلك الارتقاء بمستوى الحياة الإجتماعية و المادية لديهم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض موعد نزول العلاوة السنوية وكذلك طريقة الاستعلام عنها عبر نظام فارس وأيضاً سلم رواتب المعلمين الجديد. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد نزول العلاوة السنوية في السعودية لكلا من المعلمين والموظفين والعسكريين.

موعد صرف المكافأة السنوية

حيث أن العلاوة السنوية عبارة عن زيادة في الراتب الخاص بموظف القطاع الحكومي يتم نزولها مع بداية كل عام ميلادي. وتتغير نسبة العلاوة من موظف إلى أخر كما يتم تحديدها على أساس درجة الموظف. كما أصبح موعد صرف العلاوة السنوية منذ عام 2016 في بداية العام الميلادي الجديد. بحيث يتم نزول المكافأة السنوية للموظفين مع راتب شهر يناير بمعنى إنه يتم صرفها في اليوم الموافق 27 من يناير لعام 2022. وهو أمر يسعد مختلف موظفي المملكة وذلك بسبب زيادة الراتب الشهري الخاص بهم مما يمكنهم من التمتع بحياة أكثر راحة وترفيه.

طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس

كما يتمكن الموظف السعودي داخل القطاع الحكومي من الاستعلام عن العلاوة السنوية الخاصة به من خلال نظام فارس وكذلك طباعة التقرير. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس للخدمة الذاتية ثم تسجيل الدخول بكتابة الاسم ورقم المرور وبعدها الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية ثم الدخول على الرواتب والبدلات وسوف يتم ظهور القائمة الخاصة بتفاصيل الراتب والعلاوة الخاص بك. ثم الضغط على خيار طباعة التقرير.

سلم رواتب المعلمين الجديد

كما قامت وزارة التعليم بالمملكة بالإعلان عن سلم رواتب المعلمين الجديد كما قامت بتوضيح إنه سيتم فتح الباب للتقديم على الترقيات قريباً. كما إنه يتم تقسيم المعلمين إلى أربع تقسيمات مدرس متقدم ومدرس خبير ومدرس مساعد وكذلك مدرس ممارس. ويمكننا عرض سلم رواتب المعلمين الجديد كما يلي:

كما إنه يتم تقسيم المعلمين إلى أربع تقسيمات مدرس متقدم ومدرس خبير ومدرس مساعد وكذلك مدرس ممارس.