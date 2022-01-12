تمويل تورق اليسر ما هي المزايا والشروط المطلوبة 2022

قامت شركة اليسر للتمويل في المملكة السعودية بتوفير تمويل تورق اليسر، وذلك للعديد من الأفراد السعوديين بهدف مساعدتهم في تحسين المستوى المعيشي لهم من الجانب المالي، مع توفير الكثير من المزايا المهمة بجانب الحصول على التمويل، وتتطلب ضرورة توفير بعض الشروط الهامة ليضمن العميل الحصول على التمويل، والجدير بالذكر أن أهم مزايا تمويل شركة اليسر، أنه لا يحتاج معه توفير كفيل كضامن عن العميل، مع إمكانية حصوله فرصة للسداد سهلة وميسرة للغاية قد تصل مدتها إلى 3 سنوات، بجانب الحصول على هامش ربح منافس.

كيفية التقديم على تمويل تورق اليسر

الانتقال إلى الموقع الرسمي لشركة اليسر

ثم الضغط على القائمة الرئيسية على يمين الصفحة، ومنها الضغط على خيارات التمويل

ثم يختار العميل تمويل أفراد التورق، ومن أسفل الصفحة يقوم بالضغط على تقدم بطلبك الآن

التورق، ومن أسفل الصفحة يقوم بالضغط على تقدم بطلبك الآن ثم يبدأ بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج التقديم، وهي كالآتي:

كتابة الاسم بالكامل، ورقم الهاتف الجوال الخاص بك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بك تحديد المدينة التي يسكن بها المتقدم إدخال قيمة الراتب الشهري والالتزامات المالية

بعدها يقوم المتقدم بكتابة الرمز المرئي في المكان المخصص له، مع تحديد خيار الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل ثم الضغط على خيار إرسال.

أهم مزايا تمويل التورق الشخصي

إمكانية حصول العميل على مبلغ نقدي تمويلي يصل قيمته إلى 300 ألف ريال سعودي، دون أن يحتاج إلى تقديم كفيل

كما أن شركة اليسر توفر مع الحصول على التمويل هامش ربح تنافسي يستفيد منه العميل

الحصول على فترات سداد الأقساط سهلة وميسرة قد تصل مدتها إلى نحو 60 شهرا.

شروط الحصول على القرض الشخصي