التمويل الجديد البنك الأهلي السعودي حتى مليون ريال للمواطنين والمقيمين

التمويل الجديد البنك الأهلي السعودي للحصول على السيول النقدية الفورية لجميع القطاعات الحكومية والشركات الخاصة المعتمدة وغير المعتمدة، بتحويل الرواتب عبر نظام سريع على البنك الأهلي السعودي . يقدم البنك الأهلي باقة من الخدمات التمويلية الممتازة للمواطنين والمقيمين بالمملكة سواء تمويلات شخصية أو التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك وتمويل العقار وغيرها من التمويلات الشخصية .

التمويل الجديد البنك الأهلي السعودي

من مميزات التمويل الجديد من البنك الأهلي السعودي الآتي:

أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الموافقة الفورية على التمويل

أقساط شهرية مُيسرة حتى 5 أعوام

يتم تأجيل القسط في شهر رمضان المبارك

إمكانية السداد المبكر للقرض

التأمين في حالة العجز الكلي أو الوفاة حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين.

شروط ومتطلبات التمويل الجديد

مقدم للمقيمين والمواطنين على السواء

يشمل التمويل القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة وغير المعتمدة التي تحوّل رواتب موظفيها إلى البنك الأهلي عبر نظام “سريع” لتحويل الرواتب.

والحد الأدنى للراتب هو 3,000 ريال للسعوديين و 4,000 ريال للمقيمين.

الحد الأدنى للخدمة بالعمل هي شهر للسعوديين في القطاع الحكومي. وثلاث أشهر للسعوديين بالشركات الكبرى. والمقيمين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى. وعام للسعوديين و المقيمين بالقطاع الخاص.

مبلغ التمويل يبدأ من 5,000 ريال حتى 1,500,000 ريال.

عمر العملاء يكون 18 عام أثناء تقديمه للطلب بالنسبة للسعوديين. و22 عامًا أثناء تقديمه للطلب للمقيمين، شريطة أن لا يزيد العمر عن 60 عامًا في موعد الاستحقاق الأخير بأخر قسط. ما عدا المتقاعدين حتى عمر 75 سنة.

رسوم 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل.

حاسبة التمويل الجديد

100 ألف ريال مدة الاستحقاق 5 سنوات معدل النسبة السنوية 3.47% ومبلغ القسط الشهري 1,779 ريال .

200,000 ريال مدة الاستحقاق 5 سنوات ومعدل النسبة السنوية 3.17%، ومبلغ القسط الشهري 3,533 ريال.

350,000 ريال مدة الاستحقاق 5 سنوات ومعدل النسبة السنوية 2.98%، ومبلغ القسط الشهري 6,154 ريال.

يمكن التقديم على التمويل الجديد المقدم من البنك الأهلي السعودي من رابط المصرف، علمًا بأن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن الاتصال على الرقم 8002441005 للاستفسار والاستعلام عن التمويلات المتاحة للعملاء. أو الاستعلام من خلال خدمات الاستفسار الموجودة بالموقع الإلكتروني للمصرف.