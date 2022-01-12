enjazit رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز من وزارة الخارجية السعودية والتأشيرات الإلكترونية

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز من وزارة الخارجية السعودية واستعلام التأشيرات الإلكترونية برقم الطلبوكيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز الخاص وتعمل وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية علي تقديم الخدمة الإلكترونية للاستعلام عن كل ما يخص التأشيرات للمواطنين السعوديين والمقيمين.

الاستعلام عن خدمات التأشيرات الإلكترونية

وتتيح الوزارة هذه الخدمة عبر المنصة الإلكترونية إنجاز، لتسهل علي المستعلمين كيفية الاستعلام عن خدمات التأشيرات الإلكترونية وخدمة الزيارات العائلية و طلبات تاشيرات الحج والعمرة بالإضافة إلي تاشيرات العمل الوظيفي للبعثات الدبلوماسية وطلبات الاستقدام.

رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

يشغل هذا الامر الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية ويتساءلوا عن رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز وكيفية الاستعلام عن التأشيرات إلكترونيا، ووضعت وزارة الخارجية السعودية عدة خطوات إلكترونية مبسطة لكي يحصل المقيمين من خلالها علي المعلومات الخاصة بالتاشيرات وإليكم الخطوات:

تسجيل الدخول إلي المنصة الإلكترونية “إنجاز ” الخاصة بالتأشيرات عبر موقع وزارة الخارجية السعودية انجازات enjazit.com.sa.

ثم بعد ذلك يضغط المستعلم علي أيقونة ” استعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية برقم الطلب “.

يقوم المستعلم باادراج رقم طلب التأشيرة الخاصة به .

بعد ذلك يقوم المستعلم باادخال رقم الجواز .

كتابة كود التحقق الظاهر أمامه.

ومن ثم النقر علي أيقونة الاستعلام

سوف يظهر للمستعلم كافة المعلومات التي يريد معرفتها عن التأشيرات الخاصة به وذلك من خلال رقم الجواز الذي سجله .

كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الجواز

الولوج إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة ابشر الإلكترونية عبر رابط موقع أبشر absher.sa.

يختار المستعلم أيقونة ” ابشر افراد” .

يقوم المستعلم بكتابة بياناته كاملة وبصورة صحيحة في الخانات المخصصة لذلك.

ومن ثم يقوم المستعلم بالضغط علي أيقونة الاستعلامات

ثم يقوم بالنقر علي أيقونة ” الاستعلام عن التأشيرة “.

يكتب المستعلم رقم الهوية الوطنية الخاص به.

ومن ثم يضغط علي أيقونة استعلام، وسوف تظهر امامه المعلومات التي يستعلم عنها كاملة وبصورة دقيقة .

وتسعي المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين بشكل إلكتروني تسهيلا عليهم الوقت والجهد ، وتطبيقا للاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.